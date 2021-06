Einschlafen TKKG und Lavendel: So schlafen Duisburger besser ein

Duisburg. Wie kommen Duisburgerinnen und Duisburger am besten in den Schlaf? Hier lesen Sie eine Auswahl der Antworten auf unsere Facebook-Umfrage.

Wie kommen die Duisburgerinnen und Duisburger am besten in den Schlaf? Über 100 Antworten unserer Facebook-Umfrage zeigen: Hoch im Kurs stehen Hörspiele, die eigenen Kinder und das eine oder andere Betäubungsmittel ...

Erst die (An)Spannung, dann der Schlaf? Ein probates Mittel für eine ruhige Nacht, wenn es nach den Fans von Hörbüchern und Podcasts geht. Bei Patricia Dresel ermitteln TKKG, bei Petra Klippel und Jasmin Oymann dagegen „Die drei ???“ – was bei Letzterer zu Problemen führt. „Im Umkehrschluss kann ich das aber auch nicht mehr beim Autofahren hören, sonst werde ich direkt müde.“ True Crime gibt es in Duisburger Schlafzimmern ebenfalls zu hören, während Jay Mars (Bibi Blocksberg) und Marc Hildebrandt (Geisterjäger John Sinclair) auf Übernatürliches schwören.

Apropos Nachwuchs: Den binden Isabell Baumhoer und Melanie Mau ein, wenn es ins Bett geht. Bei Baumhoer ist es die Schlafmusik der kleinen Tochter, ohne die sie nicht mehr einschlafen könne. Mau geht mit ihrem autistischen Sohn jeden Abend auf Traumreise für Kinder. „Es lässt uns entspannen und man denkt an etwas Schönes“, schreibt sie. Ihre dreiköpfige Rasselbande hält Esi Ned dagegen so sehr auf Trab, dass sie abends ins Bett falle und direkt einschlafe. Allerdings: „Durchschlafen ist dann ein anderes Thema.“

Tiere helfen Karima-Michele Schaller, Tina Scheuten und Tina Roßmann, um zur Ruhe zu kommen. Erstgenannte zählt Schafe bis zum Umfallen, Scheuten und Roßmann setzen auf schnurrende Kätzchen. Tiere vertreiben will auf der anderen Seite Denise Rosenzweig, die mit Lavendel-Kissenspray und -kerze zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Sie schläft ein und Mücken nehmen Reißaus.

Auch von Misserfolgen berichten die Duisburgerinnen und Duisburger. So passt das Setup bei Sandra Kretschmer eigentlich mit einem gemütlichen Bett, der Decke an der Nasenspitze und geschlossenen Augen. Doch: „Kurz darauf öffne ich sie wieder, drehe mich gefühlte 654 Mal um die eigene Achse und starre die Uhr noch zwei weitere Stunden böse an. Total easy!“

Da helfen nur noch Genuss- und Betäubungsmittel. Bei Stefan Schröder seien es ein Ei, vier Zigaretten, Ibuprofen-Schmerztabletten und das Rosinenbrötchen mit Leberwurst, bevor das Bier ins Spiel komme. Svenja Wiczorek lässt der Alkohol träumen und texten: „Nach dem dritten Glas Wein schläft man doch am besten ein.“ Und Bernd Schmidt dichtet: „Am Abend einen Joint und das Bett ist dein Freund.“ Na dann, gute Nacht.

