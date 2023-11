Tina Turner: Show mit ihren größten Hits in Duisburg

„Tina – The Rock Legend“: Die Tribute-Show soll im März in Duisburg zu sehen sein.

Duisburg. Tina-Turner-Fans aufgepasst: Eine Tribute-Show mit den größten Hits des Weltstars wird in Duisburg auf die Bühne gebracht. Die Ticketinfos.

Sie ist ein Weltstar, dessen Stimme im Mai 2023 endgültig verstummt ist: Nun kommen die größten Hits der Rock-Legende nach Duisburg.

Denn die Reset-Production bringt am 7. März um 19.30 Uhr im Theater am Marientor (TaM) das Tribute-Event „Tina – The Rock Legend“ auf die Bühne. Die Show sei nach Angaben der Macher komplett neu konzipiert. Ihre bekanntesten Songs „Simply The Best“, „Private Dancer“ und „Typical Male“ gehören dabei natürlich zum Programm.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Der Vorverkauf für den Duisburger Termin der Tournee-Show ist bereits gestartet. Tickets gibt es ab 39,90 Euro unter www.tinatherocklegend.de.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg