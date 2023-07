„Tiger & Turtle“: Wie bekommen Besucher die besten Fotos?

Duisburg. „Tiger & Turtle“ ist eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit in Duisburg. Doch wie und wann gelingen die besten Fotos von dem Kunstwerk?

Mit dem begehbaren Kunstwerk „Tiger & Turtle“, das mit seiner verschlungenen Form einer Achterbahn gleicht, haben die Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth eine eindrucksvolle Landmarke geschaffen, die seit Jahren zu den größten Touristenattraktionen in Duisburg zählt. Doch wie gelingen die besten Fotos von der Stahlkonstruktion?

Die ideale Zeit für einen Besuch und Fotos der Landmarke ist die „Blaue Stunde“, sagt Stefan Arend, der als Fotograf für die WAZ und NRZ regelmäßig hinter der Kamera steht. Er meint damit die Zeit kurz nach Sonnenuntergang, wenn sich der Himmel in ein kühles, intensives Blau verwandelt und das Dunkel der Nacht mit dem Rot der tief stehenden Sonne verbindet.

„Tiger & Turtle“: Aufnahmen zur „Blauen Stunde“

Dabei ist die Bezeichnung „Blaue Stunde“ trügerisch, denn 60 Minuten bleiben für das ideale Foto gar nicht. „Es ist ein enges Zeitfenster“, sagt der Ruhrorter. Und auch wenn die Blaue Stunde an bewölkten Tagen nicht ganz ihre Kraft entfaltet, ist sie trotzdem noch eine sehr gute Zeit für Fotos.

Dieses tolle Foto ist Karin Läufer im Jahr 2012 gelungen: Die Leserin dieser Zeitung hat die Aufnahme bei dem Fotowettbewerb „Duisburgs schönste Seiten“ eingereicht. Foto: Karin Läufer

Der Fotograf empfiehlt zudem, das Bauwerk mit der umliegenden Industrie in Verbindung zu setzen. Denn etwa die Schlote des Hüttenwerks Krupp Mannesmann im Hintergrund sind es, die für zusätzliche besondere Ansichten sorgen. Bei den Aufnahmen sei es nicht wichtig, das Kunstwerk in Gänze und beinahe dokumentarisch zu erfassen. Es reiche manchmal, Details und Formen der begehbaren Achterbahn zu fokussieren.

Details und Ausschnitte lassen besondere Fotos entstehen. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Auch wenn Sonne oder Mond durch den Looping der Konstruktion scheinen, ergeben sich gute Motive, sagt der Ruhrorter. Bei Aufnahmen mit dem Handy sei ein Weitwinkel oft die bessere Wahl, um das Kunstwerk einzufangen, rät der Fotograf, der auch schon für Ausstellungen überraschende Blickwinkel der Stadt eingefangen hat.

„Tiger & Turtle“ auf Instagram

Viele unterschiedliche und inspirierende Aufnahmen von „Tiger & Turtle“ finden Interessierte auch in den Sozialen Netzwerken. Auf der Fotoplattform Instagram verbreiten sich die Motive weltweit und sorgen so für ein funktionierendes Destinationsmarketing für die Stadt an Rhein und Ruhr. Auf dem Instagram-Kanal „tigerandturtle“ teilt auch Duisburg Kontor die besten Motive des Wahrzeichens.

