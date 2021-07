Tiger & Turtle: Landmarke ist wieder für Besucher geöffnet

Duisburg. Die Duisburger Landmarke „Tiger & Turtle“ ist wieder für Besucher geöffnet. Auch ein zweites Ausflugsziel hat die Stadt ab sofort freigegeben.

Die beliebte Duisburger Landmarke „Tiger & Turtle“ ist nach einer Corona-Zwangspause ab sofort wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Damit kann die Achterbahn-Skulptur auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe in Wanheim wieder betreten werden. Das teilte die Stadt Duisburg jetzt mit und reagiert damit auf den derzeit niedrigen Inzidenzwert im Stadtgebiet. Bei Besuchen der Skulptur, die die beiden Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth geschaffen haben, besteht allerdings weiterhin Maskenpflicht.

„Wer die Stufen bis zum Looping erklimmt, wird mit einer grandiosen Aussicht belohnt“, wirbt das Rathaus um Ausflügler, die bei gutem Wetter die Duisburger Innenstadt ebenso sehen können wie die Nachbarstadt Düsseldorf, manchmal sogar den Tower des Flughafens. Zudem sind in der Nachbarschaft von „Tiger & Turtle“ die Hüttenwerke und die riesigen Lager von Logport zu sehen, ebenso wie dichte Wälder.

Die Landmarke ist übrigens auch für Nachtschwärmer eine Reise wert, dann zeichnen 880 LEDs die schwungvollen Windungen der Stahlstruktur in den Nachthimmel. Der Eintritt ist kostenfrei.

Stadt Duisburg gibt auch den Aufssichtsturm an der Sechs-Seen-Platte wieder frei

Mit Hinblick auf die aktuelle Pandemielage ist neben „Tiger & Turtle“ in Wanheim, so die Stadtverwaltung weiter, auch der Aussichtsturm auf dem Wolfsberg an der Sechs-Seen-Platte in Wedau wieder für Besucher geöffnet.

