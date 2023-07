„Tiger and Turtle“: Alle Infos zur begehbaren Achterbahn

Duisburg. „Tiger and Turtle“ zählt zu den Highlights im Ruhrgebiet. Alle Infos zu Parkplätzen, Öffnungszeiten und wichtige Tipps für den perfekten Besuch.

Die begehbare Achterbahn-Skulptur steht in Duisburg.

steht in Duisburg. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist „Tiger and Turtle“ geöffnet.

ist „Tiger and Turtle“ geöffnet. Wichtige Hinweise zur Nutzung der Großskulptur „Tiger & Turtle“.

„Tiger & Turtle“: Wie die besten Fotos entstehen.

entstehen. Alle Infos zur besonderen Touristenattraktion in Duisburg.

Die begehbare Skulptur „Tiger & Turtle – Magic Mountain“ ist für Duisburg eine Erfolgsgeschichte: Im November 2011 eingeweiht, zählt die Achterbahn zu den gefragtesten Fotomotiven der Stadt und ist zu einem beliebten Touristenziel im Ruhrgebiet geworden. Doch wie gelingen die besten Fotos von der Landmarke? Wo können Besucher parken? Alle Informationen im Überblick.

Duisburg: Warum heißt es „Tiger and Turtle – Magic Mountain“?

Woher kommt eigentlich der besondere Name? Die Skulptur vereint das Zusammenspiel der Dynamik eines Tigers und der Langsamkeit einer Schildkröte. Während das Bauwerk mit seinen Wendungen die Dynamik ausdrücken soll, sind die Besucher die Schildkröten, die die begehbare Skulptur langsam und stetig erklimmen. Auch für den Titel „Magic Mountain“ gibt es eine Erklärung, denn gerade bei Dunkelheit soll das Kunstwerk den Eindruck erwecken, über dem Boden zu schweben.

„Tiger and Turtle – Magic Mountain“ in Duisburg aus der Luft. In der Dunkelheit erweckt das Kunstwerk den Eindruck, über dem Boden zu schweben. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Ist „Tiger and Turtle“ in Duisburg kostenlos?

Die Großskulptur im Duisburger Süden kostet keinen Eintritt. Besucher müssen sich auch nicht an Öffnungszeiten orientieren: Die begehbare Skulptur hat rund um die Uhr geöffnet, dennoch gibt es wichtige Hinweise zur Nutzung von „Tiger & Turtle“:

Bei Unwetter ist der Zutritt verboten.

ist der Zutritt verboten. Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von drei Metern zum Bauwerk verboten.

ist der Aufenthalt im Umkreis von drei Metern zum Bauwerk verboten. Die Skulptur ist für 195 Personen zugelassen.

zugelassen. Der Zutritt für Kinder unter drei Jahren ist verboten.

ist verboten. Das Überklettern des Geländers ist verboten.

des Geländers ist verboten. Der Looping ist nicht begehbar.

Ist die Skulptur „Tiger & Turtle“ nachts beleuchtet?

Weil „Tiger and Turtle“ rund um die Uhr besichtigt werden kann, ergeben sich je nach Uhrzeit unterschiedliche Fotomotive: Eindrucksvoll präsentiert sich die von den Künstlern Heike Mutter und Ulrich Genth geschaffene Großskulptur bei Dunkelheit, dann zeichnen 880 LEDs die schwungvollen Windungen der Landmarke nach.

[TIPPS, WIE SIE DIE BESTEN FOTOS VON „TIGER & TURTLE“ BEKOMMEN, LESEN SIE HIER]

Wann gehen die Lichter bei „Tiger and Turtle“ an und wie lange leuchten sie?

Sobald die Sonne untergeht, beginnen die LEDs zu leuchten. Sie bleiben bis in die Morgenstunden an, sollen so in der Nacht den Besucherinnen und Besuchern eine Orientierung bieten. Gerade zur Blauen Stunde, der abendlichen Dämmerung, und wenn die Lichter angehen, ist ein Besuch besonders stimmungsvoll.

Dieses tolle Foto ist Peter Schmitz gelungen, der mit der Aufnahme 2012 am Leser-Wettbewerb „Duisburgs schönste Seiten“ teilgenommen hat. Foto: Peter Schmitz

Wie viele Stufen hat „Tiger and Turtle“?

Zwar können Besucher den Looping selber nicht entlang laufen, die Skulptur zählt dennoch 220 begehbare Treppenstufen. Die 220 Meter lange Gesamtstrecke ist mit 349 Gitterrosten als Trittstufen belegt. Die begehbare Achterbahn war auch schon Schauplatz für Weltrekordversuche: So ging es 2022 für einen Extremsportler 24 Stunden lang treppauf, treppab – und das rückwärts.

Wie hoch ist „Tiger and Turtle“?

Die Heinrich-Hildebrand-Höhe erhebt sich 35 Meter über dem umliegenden Straßenniveau. Mit der Skulptur geht es für Besucher hoch bis auf 48 Meter. Der höchste begehbare Punkt liegt rund 80 Meter über Normalnull, als höchster Punkt Duisburgs gilt mit 82,53 Metern über Normalnull das Haus Hartenfels im Stadtwald.

„Tiger & Turtle“ bietet eine grandiose Aussicht

Bei guter Sicht blicken Besucher von der im Wind leicht schwankenden Konstruktion über die Industrielandschaft und die Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Hüttenheim, den Verlauf des Rheins und bis in die Duisburger Innenstadt. Gerade bei Dunkelheit lassen sich auch der Flughafen und der Rheinturm in Düsseldorf erblicken. Der Gasometer in Oberhausen oder die Halde Rheinpreußen in Moers können in der Ferne erblickt werden.

Was ist den dort in der Ferne zu sehen? Diese Ansicht hilft bei der Orientierung und zeigt markante Punkte in der Landschaft. Foto: Marc Büttner / funkegrafik nrw

Wer hat „Tiger and Turtle“ erfunden?

Kreiert wurde „Tiger and Turtle“ von den Künstlern Heike Mutter und Ulrich Genth. Das Kunstwerk wurde im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 entwickelt und letztlich im November 2011 eröffnet. Das Fundament für das Bauwerk wurde im Sommer 2010 gelegt, der Aufbau der 90 Tonnen schweren Konstruktion mit einer Gesamtstrecke von 220 Metern wurde im Juli 2011 begonnen, wenige Wochen später folgten mit dem millimetergenauen Einsetzen des Loopings die letzten Handgriffe.

„Tiger & Turtle“: In welchem Stadtteil von Duisburg liegt die Skulptur?

Das imposante Bauwerk thront auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe im Stadtteil Wanheim-Angerhausen. Der Hügel im Duisburger Süden ist nach einem Heimatforscher benannt und Teil des Angerparks. Mit verzinktem Stahl als Material nimmt die Halden-Attraktion Bezug zur Vorgeschichte des Standorts und der ehemaligen Zinkhütte auf.

Dieses Foto aus September 2011 dokumentiert den Aufbau der begehbaren Skulptur „Tiger & Turtle“. Foto: Tanja Pickartz / WAZ FotoPool

Führungen auf „Tiger and Turtle“

Eine öffentliche Abendführung mit Taschenlampe bietet Duisburg Kontor an. Die einstündige Tour ist für zehn Euro pro Erwachsener buchbar, Kinder bis 13 Jahren zahlen fünf Euro. Das sind die Termine für 2023:

22. Juli um 21 Uhr

26. August um 20 Uhr

16. September um 19.30 Uhr

7. Oktober um 19 Uhr

Außerdem gibt es Gruppentermine auf Anfrage (maximal 25 Personen). Der Preis pro Gruppe liegt bei 90 Euro. Der Fremdsprachenzuschlag kostet 20 Euro pro Stunde. Hier geht es zur Buchung.

Anfahrt zu „Tiger and Turtle“ in Duisburg

Die Landmarke steht auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe im Angerpark an der Ehinger Straße 117 in 47249 Duisburg. Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt über Ehinger Straße oder Kaiserswerther Straße. Mit dem ÖPNV führt die Straßenbahnlinie 903 an der Haltestelle „Tiger & Turtle“ vorbei. Ein Zustieg ist etwa vom Hauptbahnhof in Duisburg möglich.

Die Skulptur „Tiger & Turtle“ zählt zu den Publikumsmagneten in Duisburg. Der Besuch der Installation ist kostenlos. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Gibt es Parkplätze an „Tiger and Turtle“?

Der Angerpark hat keine eigenen Parkplätze. Besucherinnen und Besucher müssen im angrenzenden Wohngebiet parken. Einen Aufgang zur Skulptur gibt es an der Berzeliusstraße, weitere Parkplätze und einen Zugang gibt es an der Ehinger Straße.

„Tiger and Turtle“ auf Instagram

In puncto „Tiger & Turtle“ funktioniert das Destinationsmarketing für Duisburg: Blogger – sogar aus Thailand oder der Dominikanischen Republik – kommen nach Duisburg. Bei ihrer Rückreise haben sie ein Bild von sich auf der begehbaren Achterbahn im Gepäck. Die Motive verbreiten sich so weltweit. Auf dem Instagram-Kanal „tigerandturtle“ teilt auch Duisburg Kontor die besten Motive des Wahrzeichens.

Wo „Tiger and Turtle“ einen Zwilling hat

In Südkorea hat „Tiger and Turtle“ seit wenigen Jahren einen Zwilling. In der Stadt Pohang, die auch als Stahl-Stadt bezeichnet wird, steht die ebenfalls von Heike Mutter und Ulrich Genth entworfene Skulptur „Spacewalk“. Das Kunstwerk erinnert stark an Duisburgers Achterbahn und ist ebenso eine begehbare Großskulptur. In ihrer Größe sprengt sie die Dimensionen von „Tiger & Turtle“ aber deutlich.

Sieht aus wie „Tiger & Turtle“, ist aber der „Spacewalk“ in Südkorea. Kreiert haben ihn ebenfalls die Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth. Foto: Mutter/Genth

„Tiger & Turtle“: Warum es Kritik an der Stadt gab

Seit 2020 beeinträchtigt eine Logistikhalle zu Fußen der Landmarke den Blick von der Straße auf die Großskulptur. Der Bau war vom Bebauungsplan gedeckt, dennoch hatte er für viele Diskussionen gesorgt. Vorwürfe gingen in Richtung Politik, dass sie den Bebauungsplan nach Fertigstellung der Landmarke nicht rechtzeitig aktualisiert haben. Dieser stammte noch aus einer Zeit, als „Tiger & Turtle“ nicht mal Phantasie war. Auch die Künstler Heike Mutter und Ulrich Genth zeigten sich angesichts der Realisierung der Halle „total enttäuscht“ und „fassungslos“.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg