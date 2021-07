Tiernotfall: Stark verwahrloster Hund in Duisburg gefunden

Dieser Jack Russell Terrier wurde am Dienstag in Duisburg-Rheinhausen gefunden. Ein privater Tiersicherungsdienst frag auf Facebook: „Wer kennt den kleinen Kerl?“

Duisburg. In Duisburg haben Passanten einen stark abgemagerten Hund gefunden. Verwahrloster Jack Russell Terrier wird wohl in einer Tierklinik behandelt.

Er sei der beste Freund des Menschen, heißt es über den Hund. Trotzdem kommt es immer wieder zu erschütternden Fällen, die Tierfreunde zu Tränen rühren. So wie am Dienstag in Duisburg: Passanten haben in Rheinhausen einen Jack Russell Terrier in einem erschreckenden gesundheitlichen Zustand gefunden.

Gegen 6 Uhr morgens haben sie das herrenlose Tier an der Werthausener Straße aufgegriffen. „Der unkastrierte und nicht gechipte Rüde befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und bleibt vorerst in der Tierklinik“, schreibt Frank Weißkirchen, der einen privaten Tiersicherungsdienst führt, über den Fall, den er auf seinem Facebook-Account öffentlich gemacht hat.

Schockierende Bilder: Verwahrloster Hund in Duisburg gefunden

Dazu veröffentlicht er Bilder, die für Tierfreunde nur schwer zu ertragen sind. Die Augen des Vierbeiners sind entzündet und verklebt, das Tier wirkt stark abgemagert und gekrümmt. Auf dem sozialen Netzwerk stellt der Tierretter die Frage: „Wer kennt den kleinen Kerl?“ Der Beitrag wurde schon über 700 Mal geteilt.

Boo im Tierheim Moers: Schicksal erschütterte am Wochenende die Netzgemeinde

Erst am Wochenende hatte ein Fall aus Moers erschüttert und in sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen: Im Tierheim der Nachbarstadt wurde die 12-jährige Hündin Boo völlig abgemagert abgegeben, „weil sie seit vier Wochen ständig erbricht und kein Geld für den Tierarzt da ist“, schrieben die Tierheim-Verantwortlichen auf Facebook.

„Wir sehen häufig Tiere, deren körperlicher oder gesundheitlicher Zustand nicht optimal ist, und immer wieder versuchen wir Verständnis aufzubringen für die menschlichen Situationen, die sich mitunter dahinter verbergen“, heißt es dort weiter. „Bei dieser Hündin, die dem Tod näher ist als dem Leben, haben wir unsere Grenze erreicht.“

Derzeit wird die Hündin, eine Mischung aus englischer und französischer Bulldogge, in einer Tierklinik behandelt. Nach wie vor ist der Gesundheitszustand kritisch.

