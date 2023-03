Kangal Dunan aus dem Duisburger Tierheim ist in manchen Situationen eine echte Herausforderung. Wer nimmt sie an?

Tier in Not

Tier in Not Tierheim-Zwinger viel zu klein: Mächtiger Kangal will raus

Duisburg. Das Tierheim Duisburg sucht ein neues Zuhause für Dunan. Warum der Kangal ein Ausreißer ist und in welchen Situationen er übermütig wird.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den reinrassigen Kangal Dunan. Dort ist der Hund seit 30. Juli 2022. Er wurde demnach vorher auf einem Gelände gehalten, das aber nicht ausbruchssicher gewesen sei. Dies habe Dunan laut Tierheim genutzt, „um sich ein wenig in der Umgebung umzuschauen“.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Im Tierheim sei sein Zwinger zwar ausbruchssicher, aber zu klein für einen solchen Vierbeiner mit großem Bewegungsdrang. Seinen Unmut darüber äußere Dunan lautstark. Umso mehr freue er sich, wenn er zum Gassigehen abgeholt werde. Dort zeige er sich dann auch verspielt und ausgelassen. Manchmal werde er dann etwas übermütig und teste, wie weit er gehen kann. Dann sollte man in der Lage sein, ihm Grenzen zu setzen, so das Tierheim an der Lehmstraße in Neuenkamp.

Tierheim in Duisburg sucht neues Zuhause für Kangal Dunan

Bei Begegnungen mit anderen Hunden sei Dunan bisher immer entspannt und eher desinteressiert. Allerdings möchte er nicht unbedingt, dass ihm andere Hunde zu nahe kommen und ihn anpöbeln. Vorsorglich trage er bei Spaziergängen einen Maulkorb.

Das Tierheim sucht für Dunan Menschen mit Hundeerfahrung – idealerweise mit Herdenschutzhunden. Kinder im neuen Zuhause sollten schon mindestens im Teenageralter sein, Kleintiere oder Katzen nicht mit im Haushalt leben.

Wer sich für den Kangal interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg