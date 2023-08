Verspielt, verschmust und manchmal etwas zickig: Katze Olympia aus dem Tierheim in Duisburg sehnt sich nach einem neuen Zuhause.

Tier in Not

Tier in Not Tierheim: Wer sehnt sich nach einer verschmusten Samtpfote?

Duisburg. Verspielt, verschmust, manchmal etwas zickig: Katze Olympia vom Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause. Dieses Handicap hat die Samtpfote.

Neugierig, zutraulich, friedlich, verspielt, lieb, verschmust und manchmal zickig: So beschreibt das Tierheim in Duisburg die Katze Olympia, die sich nach einem neuen Zuhause sehnt – optional mit Balkon. Für Kinder unter zwölf Jahren ist die Samtpfote allerdings nicht geeignet.

Außerdem wichtig zu wissen: Olympia hat HCM (Hypertrophe Kardiomyopathie), die mit einer Verdickung des Herzmuskels einhergeht. Sie benötigt täglich eine Tablette. Das Tierheim informiert in weiteren Gesprächen mit Interessenten über die Krankheit.

Wer sich für Olympia interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

