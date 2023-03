Dass Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den Terrier-Mischling Ben. Was er liebt und was ihn verunsichert.

Tier in Not

Tier in Not Tierheim: Was sich Terrier-Mischling Ben so sehr wünscht

Duisburg. Dass Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den dynamischen Terrier-Mischling Ben. Was er liebt und was ihn verunsichert.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Ben. Der mittelgroße und dynamische Terrier-Mischling liebt Bewegung. Auf den täglichen Spaziergängen mit seiner festen Gassigängerin lernt er seine Umwelt kennen und gewinnt immer mehr Selbstvertrauen. Laute Geräusche verunsichern ihn unterwegs trotzdem noch. Meist zuckt er kurz zusammen oder weicht der Geräuschquelle aus.

Immer mutiger wird er laut Heim vor allem seiner Bezugsperson gegenüber und teste alterstypisch seine Grenzen. Mit konsequentem Handeln und dem richtigen Timing setze Ben aber nach Angaben der Einrichtung Anforderungen schnell um. Beim Training nehme er sowohl Leckerchen als auch Streicheleinheiten gerne als positive Verstärker an.

Tierheim Duisburg sucht für Ben geduldige Halter mit Hundeerfahrung

Das Tierheim sucht für Ben geduldige Halter mit Hundeerfahrung. Eine ruhige Siedlung oder ein ländliches Umfeld wären für den Hund ideal. Seine neue Familie sollte Spaß an der Beschäftigung des cleveren Rüden haben und auch den Besuch einer Hundeschule in Betracht ziehen. Kinder sollten allerdings nicht in seinem zukünftigen Zuhause leben.

Wer sich für Ben interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

