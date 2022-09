Tierheim sucht Zuhause für Terrier – ein kleines Powerpaket

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den Terrierrüden Djacky (1) und erklärt, warum der Vierbeiner für Kinder nicht geeignet ist.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den einjährigen Terrierrüden Djacky. Er sei zierlich, aber ein kleines Powerpaket mit großem Bewegungsdrang und einer manchmal sehr stürmischen Art. Deshalb soll er in keinen Haushalt mit Kindern vermittelt werden.

Altersentsprechend ist der Terrier nach Angaben des Heims sehr lernwillig. Mit Futter lasse er sich gut motivieren und hat so bereits das Sitzkommando und die Grundlagen für den Rückruf gelernt.

Tierheim Duisburg: Fragebogen für Interessenten zum Download

Der kleine Rüde genieße aber nicht nur die Bewegung, sondern auch gemeinsame Ruhezeiten. Körperkontakt und Streicheleinheiten seien ihm sehr wichtig. Für den aufgeweckten Vierbeiner sucht das Heim deshalb ein liebevolles Zuhause mit viel Zeit.

Wer sich für Djacky interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0203 93 55 090 montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags sonntags und feiertags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

