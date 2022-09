Tierheim Tierheim in Duisburg: Was Schäferhund Balto noch lernen muss

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Balto. Was der junge Schäferhund mit großem Bewegungsdrang aber noch lernen muss.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für den jungen Schäferhund Balto. In ihm stecke altersgemäß viel Energie und Bewegungsdrang – eine Herausforderung.

Grundkommandos kennt der Vierbeiner nach Angaben des Heims bereits und auch an der Leine laufe er schon recht gut – allerdings nur, so lange er nicht mit Fahrradfahrern, Autos, fremden Menschen oder Artgenossen konfrontiert wird. In solchen Situationen zeigt sich, dass noch sehr viel mit ihm gearbeitet werden muss. Der Besuch einer Hundeschule sei auf jeden Fall zu empfehlen.

Tierheim Duisburg: Balto muss zur Hundeschule

Das Tierheim sucht für Balto Menschen, die in der Lage sind, ihn sicher und konsequent zu führen und seine Power in die richtigen Bahnen zu lenken. Kinder sollten schon im Teenageralter sein und das Zusammenleben mit einem Hund kennen.

Wer sich für Balto interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der online auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0203 93 55 090 montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

