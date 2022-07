Tierheim in Duisburg sucht Zuhause für sportliches Kaninchen

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Möhrchen. Was dieses sehr sportliche und aufgeschlossene Kaninchen braucht.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Möhrchen. Das Kaninchen werde ausschließlich in die Außenhaltung vermittelt. Da Möhrchen sehr aktiv ist, müsse der Zaun des neuen Geheges recht hoch sein. Ein Buddelschutz sei ebenfalls Pflicht. Neben ihren sportlichen Ambitionen sei Möhrchen sehr aufgeschlossen dem Menschen gegenüber, sehr aufmerksam und freundlich.

Das Tierheim ist coronabedingt für Besucher geschlossen. Wer sich für Möhrchen interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg.

Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Weitere Infos gibt es montags, donnerstags, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

