Tierheim geschockt: „Babykatze wurde gegen Wand geschmissen“

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg berichtet von einer brutalen Attacke auf eine Babykatze in Rheinhausen. Wie es ihr nun geht und was die Polizei sagt.

Mit einem emotionalen Facebook-Post berichtet das Tierheim in Duisburg von einem jüngsten Fall schwerster Tiermisshandlung: „Manchmal möchten wir schreien, wütend sein, alles in die Ecke schmeißen und den Kopf in den Sand stecken. Aber das machen wir nicht! Wir kämpfen jeden Tag weiter für das Wohl unserer Tiere und für das Wohl fremder Tiere.“ Der Grund für die Veröffentlichung: Eine junge Katze sei getreten und gegen eine Wand geschmissen worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, hat es am Freitag, 30. Juni, gegen 14.30 Uhr einen entsprechenden Einsatz im Bereich Rheinhausen gegeben. Sie sei zuvor von einem Bürger angerufen und darüber informiert worden, dass eine Katze misshandelt werde. Beamte nahmen die kleine, schwarze Samtpfote vor Ort mit, brachten sie zunächst zur Wache nach Rheinhausen, erstatten Strafanzeige und übergaben die Katze schließlich als Notfall dem Tierheim.

Tierheim Duisburg: „Katze wurde getreten und gegen die Wand geschmissen“

Tierheimleiter Lutz Kaczmarsch lobte am Sonntagmittag gegenüber der Redaktion das beherzte Eingreifen der Polizei: „Sonst hätte die Babykatze, die wohl keine vier Monate alt ist, den Tag nicht überlebt.“ Sie sei völlig verstört, habe aber zum Glück keine Knochenbrüche erlitten. Sie erhole sich nun langsam von der brutalen Attacke und „lernt gerade, dass Menschen eigentlich was Tolles sind“, so das Tierheim in seinem Facebook-Post.

Der Fall gehöre zu den schlimmsten Tiermisshandlungen, die er über die viele Jahre mitbekommen habe, sagt Kaczmarsch: „Deshalb haben wir uns auch entschieden, die Öffentlichkeit zu informieren.“ Das Tierheim bittet aber darum, derzeit von Vermittlungsanfragen abzusehen.

