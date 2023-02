Wer macht aus der hektischen Alma ein Kuschel-Kaninchen?

Duisburg. Alma gilt im Duisburger Tierheim als kleine Hektikern. Für die hübsche Kaninchendame wird ein Mensch gesucht, der sich mit ihr beschäftigt.

Auch Tiere haben ihre Marotten. Kaninchendame Alma steht immer ein bisschen unter Strom und ist deshalb im Tierheim Duisburg als kleine Hektikerin bekannt. Wenn sie aber zur Ruhe kommt, ist unser Tier der Woche auch für Kuscheln und Streicheleinheiten zu haben.

Kaninchen Alma wäre auch für Kinder geeignet

Insgesamt wirke die hübsche Kaninchendame mit den braunen Ohren noch etwas desinteressiert an ihrem Umfeld. „Aber wir sind sicher, dass sich das legt, wenn sie ein eigenes Zuhause hat und ihr Besitzer sich ausgiebig mit ihr beschäftigt.“ Da sie sich Menschen gegenüber freundlich zeigt und man sich gut mit ihr beschäftigen kann, wäre auch eine Vermittlung an Familien mit Kindern denkbar.

Gut zu wissen: Alle Kaninchen aus dem Duisburger Tierheim sind gegen die Viruserkrankungen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft. Allerdings vermittelt das Tierheim keine Kaninchen in die reine Käfighaltung, „da dies zu Verhaltensstörungen und gesundheitlichen Problemen führt“.

>> Fragebogen für Interessenten zum Download

Wer sich für Alma interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0203 9355090.

