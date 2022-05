Tier in Not

Tier in Not Tierheim Duisburg: Wer hilft dieser treuen Seele von Hund?

Duisburg. Tony sucht ein Zuhause, kann aber laut Tierheim Duisburg ohne Operation nicht schmerzfrei weiterleben. Wer hilft dieser sensiblen Seele von Hund?

Tony, ein Dackel-Schnauzer-Mix, ist seit Anfang April 2022 im Duisburger Tierheim, weil seine Besitzerin ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr halten konnte. Er ist nach Angaben der Einrichtung zwölf Jahre alt, inzwischen zwar schon etwas gemäßigter unterwegs, allerdings trotzdem noch temperamentvoll und vor allem – typisch für einen Dackel – sehr wachsam.

Tony sei ein gutmütiges und sensibles Seelchen von Hund, der seinem Menschen treu folge. Laut Heim versteht er sich – Sympathie vorausgesetzt – sowohl mit Rüden als auch Hündinnen, kann allein bleiben, fährt problemlos im Auto oder Bus mit, ist stubenrein und mit Kindern vertraut.

Tierheim Duisburg: Ohne Operation kann Tony nicht schmerzfrei weiterleben

Doch es gibt ein großes Aber: Bei der Eingangsuntersuchung wurden beim Vierbeiner große, gutartige Tumore in beiden Ohrmuscheln festgestellt, die immer wieder zu vereiterten Entzündungen führen. Auch durch intensive Pflege und Medikation habe sich keine Besserung eingestellt. Fazit: Tony muss dringend an den Ohren operiert werden, denn nur dann könne er schmerzfrei weiterleben.

Eine solche OP kostet mit Nachuntersuchungen rund 1500 Euro. Das Tierheim freut sich über Spenden. Weitere Infos dazu und einen Fragebogen zum Download für alle, die sich für Tony interessieren, gibt es auf www.tierheimduisburg.de. Den ausgefüllten Bogen schicken Interessenten an das Heim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg.

Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Weitere Infos gibt es zudem montags, donnerstags, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

