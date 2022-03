Tierheim Duisburg: Resolute Romy sucht ein neues Zuhause

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Hündin Romy. Was Interessenten über das quirlige Powerpaket auf vier Beinen wissen müssen.

Die knapp über vier Jahre junge Hündin Romy sucht ein neues Zuhause. Der agile und quirlige Vierbeiner ist bereits seit Sommer 2021 im Tierheim in Duisburg.

Romy besitzt nach Angaben der Einrichtung ein großes Talent für die Fährtenarbeit. Bei dieser Aufgabe vergesse sie alles um sich herum und sei ganz konzentriert.

Aufgrund der besonderen Tierheim-Situation mit vielen Hunden und Lärm sei Romy manchmal ein „bisschen drüber“. Dies lege sich aber, wenn sie mit ihrer Bezugsperson unterwegs ist.

Die Schäferhund-Gene zeigen sich beim typischen Schutzinstinkt, „der im Rahmen der noch notwendigen vertiefenden Erziehung in die richtigen Bahnen gelenkt werden sollte“, wie es das Tierheim formuliert.

Kinder in der Familie sollten bereits etwas älter und standfest sein. Bei Artgenossen, die ihr unsympathisch sind, ist mit Romy nicht zu spaßen, daher sollte das neue Frauchen oder Herrchen auch Hundeerfahrung haben.

Das Tierheim ist coronabedingt für Besucher geschlossen. Wer sich für Romy interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per E-Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Weitere Infos gibt es montags, donnerstags, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

