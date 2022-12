Tierheim Duisburg: Dieser Malinois ist eine Herausforderung

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Aaron. Warum der Malinois eine Herausforderung ist und was Interessenten wissen müssen.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Aaron. Der Malinois kam bereits 2017 aufgrund von Beißvorfällen gegenüber seinem Besitzer ins Tierheim. Inzwischen lasse sich Aaron insgesamt gut regulieren. Vertrauten Personen gegenüber sei er anhänglich und sehr verschmust.

Rassetypisch sei der Vierbeiner mit einem starken Arbeitswillen ausgestattet: Er möchte seinem Menschen gefallen, ist folgsam und immer hoch motiviert. Dazu ist er aufmerksam und lernfreudig, beherrscht die Grundkommandos.

Für Aaron sucht das Tierheim Menschen, die Erfahrung mit Problemhunden haben und sich Zeit für eine ausführliche Kennenlernphase nehmen wollen. Kinder, Katzen und Kleintiere sollten nicht zum Haushalt gehören. Aaron muss einen Maulkorb tragen und an einer Leine geführt werden.

Wer sich für den Hund interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg.

Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

