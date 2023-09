Tierheim: Diese lieben Albino-Kaninchen brauchen sich

Alex, Fredag, und Puki, Albino-Kaninchen aus dem Tierheim in Duisburg, ziehen nur als Familie aus.

Duisburg. Sie sind lieb, zutraulich und brauchen sich: Alex, Fredag, und Puki, Albino-Kaninchen aus dem Tierheim in Duisburg, gibt es nur im Dreierpack.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für die Kaninchen Alex, Fredag und Puki. Die drei Böcke ziehen nur zusammen als Familie aus. Alle sind zutraulich und lieb. Sie können in der Wohnung, aber auch draußen gehalten werden. Dann wird allerdings sehr viel Schatten benötigt wird, da es sich um Albinos handelt.

Das Tierheim vermittelt Kaninchen nicht in die reine Käfighaltung, da dies zu Verhaltensstörungen und gesundheitlichen Problemen führe. Die Tiere sind gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft.

Wer sich für das Trio interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

