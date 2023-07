Tierheim: Der schöne Jake hat großen Beschützerinstinkt

Jake, ein Australian Shepherd-DSH-Mix aus dem Tierheim in Duisburg, sucht ein neues Zuhause.

Duisburg. Jake (Australian Shepherd-DSH-Mix) sucht ein neues Zuhause. Warum ihn sein ausgeprägter Beschützerinstinkt ins Duisburger Tierheim gebracht hat.

Für Freunde großer Hunderassen ist Jake (Australian Shepherd-DSH-Mix) wirklich ein wahrer Hingucker. Am liebsten verbringt der Hund aus dem Tierheim in Duisburg seinen Tag damit, Löcher in den Sand zu buddeln, sich auf der Wiese zu sonnen oder bei Wind und Wetter mit seinen Spaziergängern durch die Gegend zu strolchen. Jake sucht ein neues Zuhause.

Es gibt dabei eine „Baustelle“: Sobald man nämlich die Führung schleifen lässt, übernimmt Jake das Kommando und fängt an, seine Leute zu beschützen. So kam es in seinem alten Zuhause zu wiederholten Beißvorfällen und der Vierbeiner schließlich ins Tierheim.

Tierheim Duisburg: Jake hat ausgeprägten Beschützerinstinkt

Es sucht deshalb Leute mit dem richtigen Verantwortungsgefühl, die Jake sicher durch alle problematischen Situationen führen können. Der Besuch einer Hundeschule wird ganz klar empfohlen. Kinder sollten im Haus eher nicht leben. Ein Garten wäre wünschenswert.

Wer sich für Jake interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

