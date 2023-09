Tier in Not

Tier in Not Tierheim: Bei diesem Malinois sollten Kinder standfest sein

Duisburg. Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Rexi. Was den Malinois auszeichnet und potenzielle Halter unbedingt beachten müssen.

Rexi aus dem Duisburger Tierheim ist ein belgischer Schäferhund (Malinois), sehr aktiv, lernfreudig und schwimmt gerne. Er sucht ein neues Zuhause. Rexi will gefordert werden. Fremden gegenüber ist eher skeptisch, außerdem kommt er schlecht zur Ruhe.

Dafür kann man Rexi für alles begeistern. Und er verträgt sich mit seinen Artgenossen. Bei Katzen und Kleintieren wird’s dagegen schwierig. Und: Kinder sollten standfest und hundeerfahren sein. Das Tierheim sucht konsequente Halter für Rexi. Ein ideales Zuhause wäre eine Wohnung im Erdgeschoss oder mit Aufzug.

Tierheim Duisburg: Malinois will gefordert werden

Wer sich für Rexi interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim in Duisburg – etwa per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

