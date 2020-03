Thyssenkrupp: Verhandlungen in Duisburg vor dem Abschluss

Der Betriebsratsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel Europe, Tekin Nasikkol, rechnet mit dem Abschluss eines neuen Tarifvertrages am Dienstag.

Duisburg. Die Verhandlungen über einen Tarifvertrag für die Beschäftigten von Thyssenkrupp Steel Europe stehen vor dem Abschluss. „Ich gehe davon aus, dass wir am nächsten Dienstag, 24. März in die finale Vereinbarung haben werden“, kündigte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Tekin Nasikkol, am Wochenende auf einem ungewöhnlichen Weg an. In einer Videobotschaft wandten sich Nasikkol und der NRW-Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giessler, am Wochenende an die Belegschaften. Die üblichen Betriebsversammlungen können wegen der Corona-Krise ebensowenig stattfinden wie die üblichen Demonstrationen auf der Zielgerade der Verhandlungen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss für die verkaufte Elevator-Sparte gehe es nun um die Sicherung der Zukunft der Stahlsparte, betonten Nasikkol und Giessler. Gewerkschaft und Betriebsrat fordern eine weitreichende Beschäftigungsgarantie, den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und Investitionen in die Standorte. „Wir brauchen die Investitionen, um weiter wettbewerbsfähig zu sein und den Weg zur CO 2 -freien Produktion gehen zu können“, erklärte Nasikkol. Der Tarifvertrag sei dafür die Basis, so Giessler. Welche Einigungen über Standorte und einen Sozialplan für den vom Vorstand geplanten Abbau von Arbeitsplätzen bereits erzielt wurden, teilten beide nicht mit.

Forderung der Arbeitgeber nach einem „Solidaritätsbeitrag“ der Belegschaft, etwa durch einen dreijährige Verzicht auf das „Urlaubsgeld“ in Höhe von 1000 Euro, wies der Betriebsratsvorsitzende zurück. „Das ist ein Griff in die Tasche der Beschäftigten.

