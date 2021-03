Thyssenkrupp stellt Fahrradrahmen-Produktion ein

Duisburg. Der Überprüfung aller Aktivitäten bei Thyssenkrupp Steel fällt der Stahlrahmen „Steelworks“ zum Opfer. Dessen Produktion wird eingestellt.

Thyssenkrupp Steel (TKS) stellt die Produktion seines Rennrad-Rahmens „Steelworks“ zu Ende März ein. Das teilte das Entwickler-Team jetzt mit. Im Zuge der anstehenden Neustrukturierung der Stahlsparte im Konzern seien alle Projekte auf den Prüfstand gekommen und die Entscheidung gefallen, das Rahmen-Projekt nicht weiter fortzuführen, heißt es bei TKS.

Dass Fahrrad-Rahmen die Stahlproduktion retten, war ohnehin nicht zu erwarten, doch das Projekt war positive Imagewerbung für den Stahl, brachte eine der zuletzt seltenen guten Nachrichten für Thyssenkrupp. Den Ingenieuren bot die Entwicklung die Möglichkeit, mit ihrem Knowhow zu zeigen, was mit dem Werkstoff möglich ist.

Red-Dot-Designpreis für den Thyssenkrupp-Stahlrahmen aus Duisburg

Der aus tiefgezogenen Stahlblechen in zwei Teilen geformten und anschließend verschweißte Rahmen heimste 2019 den Red-Dot-Design-Award in der Kategorie „Material & Surfaces“ (Material und Oberflächen) ein, bald danach präsentierte das Team das erste Komplettrad. Die Rahmenfertigung erfolgt bei einem Partnerunternehmen in NRW, die Montage der Kompletträder, die in zwei Versionen (6000 und 9000 Euro) angeboten wurden, erfolgte in Duisburg.

Lob von der Fachpresse trotz Gewichtsnachteil gegenüber Carbonrahmen

Lob gab’s für die Revolution des Stahlrahmenbaus zwar von der Fachpresse, doch das Steelworks musste, schon wegen des Gewichtsnachteils gegenüber Carbon-Rahmen und der Kaufpreise ein Nischenprodukt für Stahlrad-Fans bleiben. Komfort und nahezu unbegrenzte Haltbarkeit waren keine unschlagbaren Argumente für eine breitere Käuferschicht.

Zur Frage, ob Thyssenkrupp das im Projekt gewonnene Knowhow an Radproduzenten abgibt, oder ob das Steelworks vielleicht seine Vorteile künftig in E-Bikes ausspielt, wo das Gewicht keine Rolle spielt, soll bald beantwortet werden, heißt es bei TKS.