Thyssenkrupp Steel: Verkauf? Unterstützung für Betriebsrat

Duisburg. Der Betriebsrat von Thyssenkrupp wehrt sich gegen den Verkauf der Stahlsparte, fordert Details. Jetzt bekommt er Unterstützung aus der Politik.

Die SPD in Duisburg und die SPD-NRW-Gruppe in der Bundestagsfraktion unterstützen die Forderung des Thyssenkrupp-Betriebsrats nach mehr Transparenz in Bezug auf die aktuellen Pläne der Konzernspitze, möglicherweise die Stahlsparte an den tschechischen Milliardär Kretinsky zu verkaufen. Ein entsprechender Antrag auf dem Landesparteirat unterstreicht das.

SPD: Klimaneutrale Stahlindustrie in Duisburg ist für ganz Deutschland von Bedeutung

Die Duisburger Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir betonen: „Eine langfristig starke, international wettbewerbsfähige und klimaneutrale Stahlindustrie am Standort Duisburg ist für Deutschland insgesamt von herausragender Bedeutung.“

Die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir (von rechts) betonen: Die Stahlproduktion in Duisburg ist für ganz Deutschland „von herausragender Bedeutung“. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Klimaneutralität soll dabei über die Umstellung auf eine Wasserstoff-gestützte Stahlproduktion erreicht werden. Kürzlich hatte der Bund Fördermittel für den geplanten Bau einer Direktreduktionsanlage zur Herstellung von klimafreundlicherem Stahl in Höhe von zwei Milliarden Euro für Thyssenkrupp Steel in Duisburg bewilligt.

Konzernchef López erwägt, die Stahlsparte von Thyssenkrupp an den tschechischen Milliardär Kretinsky zu verkaufen. Die Arbeitnehmervertreter von Thyssenkrupp Steel wollen einem Verkauf nicht zustimmen. Erst einmal fordert Konzernbetriebsratschef Tekin Nasikkol detaillierte Daten, Zahlen und Fakten. Im Vordergrund müsse dabei stehen, dass die Standorte und ihre Beschäftigten gesichert sind.

