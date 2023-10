Thyssenkrupp Steel und HKM: Viele Millionen für Rotterdam

Das EECV-Terminal von Thyssenkrupp Steel im Hafen Rotterdam ist das zweitgrößten Schüttgut-Terminal in Europas größten Seehafen. Dort wird aus den größten Massengut-Frachtern der Welt Eisenerz und Kohle entladen.

Duisburg. Die Stahlhersteller in Duisburg benötigen täglich rund 60.000 Tonnen Rohstoffe. Sie kommen aus Rotterdam. Warum Thyssenkrupp Steel da investiert.

Thyssenkrupp Steel (TKS) modernisiert seinen Nachschub an Eisenerz und Kohle. In seinem EECV-Terminal im Rotterdamer Hafen investiert der Stahlkonzern nach eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Austausch von einem von vier Seeschiff-Entladern.

„Der neue Entlader verbessert Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Sicherheit erheblich und soll voraussichtlich Ende 2025 in Betrieb gehen“, so ein TKS-Sprecher.

Die Greiferkrane heben mit jedem Hub bis zu 40 Tonnen aus den Bäuchen der Massengutfrachter, die das Europoort-Areal in Europas größtem Übersee-Hafen ansteuern. Dort betreibt TKS seit 1970 mit rund 300 Mitarbeitenden eine der größten und modernsten Massengut-Umschlagsanlagen Europas und das zweitgrößte Schüttgut-Terminal im Rotterdamer Hafen.

Rohstoffe für Duisburg kommen über den Hafen Rotterdam und den Rhein

Auf Förderbändern wird das Material auf Lagerplätzen des knapp 100 Hektar großen Terminal-Geländes zwischengelagert, ehe die Flotte der Schubfahrtreederei Thyssenkrupp Veerhaven (rund 200 Mitarbeitende) die Rohstoffe für die Stahlerzeugung mit Schubleichtern und Binnenschiffen von Rotterdam über den Rhein in die Werkshäfen von TKS und den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann bringt.

Der neue Seeschiffentlader wiegt wie sein Vorgänger rund 2000 Tonnen, ist gut 60 Meter hoch, 30 Meter breit und hat eine Länge des Kranauslegers von rund 100 Metern. Mit diesen Kranabmessungen kann EECV stündlich bis zu 2600 Tonnen Eisenerz aus den weltgrößten Massengutfrachtern entladen. In Sachen Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz setzt der Kran neue Maßstäbe: Eine Sprüh- und Vernebelungs-anlage reduziert die Staubentwicklung, die Lärmemissionen bleiben unterhalb der genehmigten Grenzwerte, so TKS. „Auch Arbeitssicherheit und Komfort für die Mitarbeiter werden deutlich verbessert.“

Mit Binnen- und Schubschiffen werden pro Tag rund 60.000 Tonnen Erz und Kohle in den Hafen Schwelgern von Thyssenkrupp Steel im Duisburger Norden transportiert. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

TKS-Hochöfen im Stadtnorden benötigen täglich 60.000 Tonnen Rohstoffe

Die Transporte laufen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Allein die vier Hochöfen im Duisburger Norden benötigen rund 60.000 Tonnen Eisenerz und Kohle pro Tag, maximal 15.000 Tonnen kann ein einziger Schubverband transportieren. Verteilt auf sechs Verbände pro Tag erreicht die Last den Werkshafen Schwelgern. Die Größenordnung unterstreicht die Bedeutung des Rheins für die Versorgung der Stahlindustrie.

Denn: Auf der Schiene oder der Straße könnten diese Mengen nicht transportiert werden. Wirtschaft und Binnenschifffahrt in Duisburg setzen sich deshalb für eine Rheinvertiefung an kritischen Stellen ein, um die Schiffbarkeit des Stroms auch bei Niedrigwasser zu sichern.

Die Transformation zur „grünen Hütte“, die TKS mit dem Bau der ersten Direktreduktionsanlage einleitet, wird auch die Rohstoff-Ströme verändern. „Der Umschlag von Kohle geht ab 2027 schrittweise zurück, für die Herstellung von klimafreundlichem Stahl wird aber weiterhin Eisenerz gebraucht“, erklärt Dr. Heike Denecke-Arnold, Chief Operations Officer von TKS. „Mit dem neuen Seeschiff-Entlader werden beide Unternehmen auch in den nächsten Jahrzehnten für eine sichere Verbindung zwischen Rotterdam und Duisburg sorgen.“

>>STARKES SIGNAL FÜR DIE LOGISTIK-TÖCHTER IN ROTTERDAM

Das Projekt sei „ein starkes Signal für die Zukunft von EECV und Thyssenkrupp Veerhaven, den beiden niederländischen Logistiktöchtern“, betont Thyssenkrupp Steel. Bei den Massenumschlagsanlagen der EECV sind auch die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) als Anteilseigner beteiligt.

Gemeinsam sorgen die beiden Unternehmen an 365 Tagen im Jahr für die Löschung von Seeschiffen sowie die Zwischenlagerung und den Transport von jährlich rund 24 Millionen Tonnen Eisenerz und Kohle für die Stahlproduktion in Duisburg.

