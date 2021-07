Thyssenkrupp-Fotografen suchen in Duisburg nach dem Glück

Derzeit sind die Bilder Thyssenkrupp Fotofreunde im Plus am Neumarkt in Duisburg-Ruhrort zu sehen.

Duisburg-Ruhrort. Die Fotofreunde von Thyssenkrupp aus Duisburg-Ruhrort sind dem Glück auf der Spur. In einer sehenswerten Ausstellung können Besucher teilhaben.

Die Fotofreunde von Thyssenkrupp sind auf der Suche nach dem Glück. Die Ergebnisse ihrer Recherche präsentieren sie bis zum 27. Juli in einer Ausstellung. „ Bist Du glücklich?“ ist der Titel, zu sehen in den Räumen des Kreativquartier Ruhrort, im PLUS am Neumarkt.

Ursprünglich war die Fotoschau für die 41. Duisburger Akzente im Vorjahr geplant, damals passend zum selbigenFestivalthema. Die Fotos sind auch tatsächlich in der Salvatorkirche ausgestellt worden, nur durfte sie wegen Corona niemand sehen. Nun wird die Schau nachgeholt, Glück ist schließlich zeitlos.

Lieblingsmotiv der Duisburgerin: die kleine Hand des Babys in der Hand des Vaters

Die Fotografin Rosemarie Abel blickt durch die Glaskugel. Foto: Foto: Rosemarie Abel / RR

Rosemarie Abel ist mit verschiedenen Motiven vertreten. Besonders ein Bild ist für sie der Inbegriff des Glücks. Eine Detailaufnahme – die winzige Hand eines Neugeborenen in der großen Hand des Vaters. Die Hände gehören zu Rosemarie Abels Sohn und ihrem Enkel. Ein ganz persönliches Glück.

Sie hat auch andere Motive fotografiert: die Liebesschlösser auf der Deutzer Brücke in Köln oder ein Kleeblatt in Eis zum Beispiel. 14 Mitglieder der Fotogruppe stellen aus. Viele von ihnen haben sich ebenfalls mit Glückssymbolen befasst: mit einem Schornsteinfeger, glücklichen Brautpaaren oder auch dem Glückspfennig.

Am Anfang standen Fotobegeisterte der Hüttenwerke Phoenix

Sein Handelswert liegt unter dem Wert des Materials, aus dem er gemacht ist. Wer bückt sich noch danach? Jemand, der sich freut, etwas Wertvolles gefunden zu haben? Oder eben jemand, der daran glaubt, dass diese beinahe wertlose Münze dem Finder Glück bringt.

Die „Fotofreunde von Thyssenkrupp“, das sind rund 30 aktive und ehemalige Mitarbeiter des Konzerns. Schon 1949 haben sich einige Fotobegeisterte der Hüttenwerke Phoenix Aktiengesellschaft Duisburg-Ruhrort zusammengefunden und eine Fotogemeinschaft gegründet. Gerade in der Nachkriegszeit war die fotografische Ausrüstung teuer und man wollte zusammen Geräte und Material anschaffen und sich austauschen. Diese Fotogemeinschaft aus Ruhrort hat mehr als sechs Jahrzehnte und viele Firmenzusammenschlüsse überdauert.

Die Fotofreunde von Thyssenkrupp passen sich dem aktuellen Konzernnamen an

Die Fotografengruppe beim Besuch im Werk. Foto: Foto: Wolfgang Itter/ RR

Aktuell heißt sie „Fotofreunde von Thyssenkrupp“, denn satzungsgemäß wird der Name der Gruppe immer dem Konzernnamen angepasst. Die meisten aktiven Hobbyfotografen arbeiten bei der „Thyssenkrupp Steel Europe AG“ und der „Thyssenkrupp Mill Services & Systems“.

Alle sind mit großer Ausrüstung unterwegs und befassen sich intensiv mit der Fotografie. „Die sind schon alle ziemlich gut und knipsen nicht nur nebenbei“, sagt Rosemarie Abel. Auch die ehemalige Verwaltungsangestellte bei Krupp experimentiert mit verschiedenen Objektiven und Filtern.

Workshops zur digitalen Fotobearbeitung und Abzüge im Labor

Fotofreunde treffen sich alle 14 Tage in Räumlichkeiten im Thyssenkrupp Werk in Ruhrort. Dann wird über verschiedene Fototechniken gefachsimpelt, analoge und digitale. Wer analog fotografiert, kann die Bilder sogar im eigenen Fotolabor entwickeln. Es gibt es eine professionelle Studioblitzanlage.

Die Gruppe organisiert Workshops zur digitalen Bildbearbeitung und unternimmt Exkursionen mit der Kameras. Die Ergebnisse werden anschließend besprochen.

>>NEUE MITGLIEDER SIND WILLKOMMEN

• Die Ausstellung ist bis 27. Juli dienstags bis freitags 10 bis 13 Uhr im PLUS am Neumarkt 19 zu sehen. Man kann die Bilder auch digital auf einem Bildschirm durchs Schaufenster betrachten, unabhängig von den Öffnungszeiten des Kulturladens. Einige Motive sind ausgedruckt.

• Die Fotofreunde treffen sich alle zwei Wochen am Montag einer ungeraden Woche ab 17 Uhr in einem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Raum (Gebäude Nr 2). Neue Mitglieder sind willkommen. Sie sollten Angehörige des Unternehmens oder nahe stehende Personen sein.

• Interessierte können per mail Kontakt aufnehmen: info@fotofreunde-von-thyssenkrupp.de oder einfach zu einem der Treffen kommen.