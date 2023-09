„The Voice“: Judy Rafat aus Duisburg will es mit 75 wissen

Judy Rafat aus Duisburg will es mit 75 Jahren in der TV-Show „The Voice of Germany“ wissen.

Duisburg. „Man ist nie zu alt, um Träume zu verwirklichen“, sagt Judy Rafat (75) aus Duisburg. Sie ist in der TV-Show „The Voice of Germany“ zu sehen.

Judy Rafat aus Duisburg ist seit Jahrzehnten eine weit über die Stadtgrenzen bekannte Jazz-Sängerin. Mit 75 Jahren will es die Duissernerin nun in der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ wissen. Rafat ist die älteste Teilnehmerin der neuen Staffel und gleich in der zweiten Folge am Freitag, 22. September, ab 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen.

„Ich hatte Ende 2022 eine Mail von einer Agentur bekommen, die mich gefragt hat, ob ich mich nicht bewerben möchte“, erzählt sie. „Ich habe die Show in der Vergangenheit schon verfolgt und hab’s dann einfach gemacht. Man sollte seine Träume schließlich verwirklichen – egal, wie alt man ist.“

„The Voice of Germany“: Duisburgerin (75) wird im Fitnessstudio überrascht

Am Ende schafft es die 75-Jährige tatsächlich zu „The Voice“. Überrascht von der Nachricht wird sie an einem Ort, an dem sie überhaupt nicht damit rechnet – in einem Duisburger Fitnessstudio. „Ich trainiere regelmäßig und dort war eine Frau, die sich sehr seltsam verhalten hat. Sie ist mir regelrecht auf die Nerven gegangen“, erzählt Rafat mit einem Schmunzeln. „Ich hatte meinen Trainer schon aufgefordert, etwas zu tun.“

Doch der ist eingeweiht. Bei der Frau handelt es sich um Moderatorin Melissa Khalaj, die Rafat kurz darauf eine große Freude macht und die Teilnahme an der Show verkündet. „Ich habe sie nicht erkannt, es war alles sehr lustig“, sagt die Duisburgerin.

Neue Jury mit Giovanni Zarrella, den Kaulitz-Brüdern, Ronan Keating und Shirin David

Am Freitag wird sie ihr Können in den so genannten „Blind Auditions“ vor der komplett neu besetzten Jury beweisen. Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating und Shirin David sitzen diesmal als Coaches mit dem Rücken zu den Sängerinnen und Sängern. Wer von einem Auftritt begeistert ist, drückt auf einen roten Buzzer. Er ist automatisch die Eintrittskarte in die nächste Runde.

Komplett neue Jury bei „The Voice of Germany“ 2023 (v.l.): Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David sowie Bill und Tom Kaulitz. Foto: André Kowalski / ProSieben/SAT.1

Ob Judy Rafat mit dem Song „Smile“ (Charlie Chaplin) überzeugen kann?

Judy Rafat ist eine ehemalige Schülerin von Dizzy Gillespie

Die Jazz-Szene zumindest hat die 75-Jährige, die drei Kinder hat und aktuell Single ist, in der Vergangenheit ein ums andere Mal begeistert. Sie ist in Kanada geboren und eine ehemalige Schülerin des legendären Bebop-Weltstars Dizzy Gillespie, den sie ab 1989 bei zahlreichen Auftritten begleitet hat. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie, ließ sich Rafat nach dem Musikstudium an der University of Western Ontario mit Abschluss in den Hauptfächern Gesang und Flöte in Deutschland nieder.

1994 brachte Rafat, die auch ein Jazz-Studium absolvierte, zunächst den Studenten in Duisburg und ein Jahr später auch in Essen die hohe Kunst des Jazz-Gesangs bei. Auf der Bühne trumpfte sie bei ihren Auftritten immer wieder mit dem dunklen Timbre ihrer sanften und facettenreichen Stimme auf.

Ab 26. Oktober 2023 will Rafat mit einem neuen Gesangs-Workshop in Duisburg starten und 2024 ist eine Tribute-Tour zu Ehren Dizzy Gillespies geplant – unabhängig vom Abschneiden bei „The Voice of Germany“. Rafat stellt klar: „So oder so werde ich singen und unterrichten, bis ich sterbe“.

startet am 21. September in die mittlerweile 13 Staffel. Zu sehen ist die von Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderierte Show dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf Sat.1 – jeweils um 20:15 Uhr. Weitere Infos gibt es online auf sat1.de.

