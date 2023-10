Duisburg. Der MSV Duisburg hat es mal wieder in die Sportschau geschafft. Aber nicht wegen guter Leistungen, sondern wegen der „erstklassigen“ Bierpreise.

Das Leid der MSV-Fans ist aktuell groß. Das hat sogar die „Sportschau“ erkannt. Unter der Überschrift „Harte Zeiten für alle Fans des MSV Duisburg“ veröffentlichte das Facebook-Team der beliebten Sport-Sendung ein Foto, das beim Heimspiel der Zebras gegen Arminia Bielefeld in der Schauinsland-Reisen aufgenommen wurde. Es zeigt ein Transparent mit der Aufschrift „Absurde Bierpreise oder schlechter Fußball, entscheidet euch!“

Hintergrund des Fan-Protestes: Während der MSV sportlich mit dem letzten Tabellenplatz in der dritten Liga an einem Tiefpunkt angekommen ist, sind die Getränkepreise im Stadion „erstklassig“. Der Preis für einen Liter Bier beträgt in Duisburg inzwischen zehn Euro – einen Euro mehr als in der vergangenen Saison.

Bierpreise beim MSV Duisburg: Teurer als bei Borussia Dortmund

Der beliebte Gerstensaft ist damit in der Schauinsland-Reisen-Arena teurer als in manchem Erstligastadion. Das zeigt eine Preis-Abfrage des Pay-TV-Senders „Sky“ bei allen 18 Bundesligisten. Demnach kostet der Liter Bier bei Union Berlin und in Augsburg neun Euro. Günstiger als in Duisburg ist es ebenfalls in Frankfurt (9,40 Euro/Liter), Mönchengladbach (9,60 Euro), Leverkusen, Freiburg, Wolfsburg, Mainz sowie in Köln (je 9,80 Euro). Und sogar bei Borussia Dortmund zahlen Fans zwanzig Cent pro Liter weniger als „an der Wedau“.

In den Kommentaren bei Facebook ist eine Diskussion über das Spruchband entbrannt. Ein Nutzer fasst zusammen, was viele denken: Wenn man keine Stehplatz-Karten habe, seien zwei Fußballspiele mit Fahrt sowie Essen und Trinken inzwischen genauso teuer wie eine Woche All-inclusive-Urlaub. Sein Fazit: „Fußball ist oder sollte die Sportart des kleinen Mannes sein, aber das ist schon lang vorbei.“

Stadion-Caterer wehrt sich gegen Vorwürfe

Stadion-Caterer Oliver Kersten sieht die Preise in der MSV-Arena allerdings nicht als Problem. Zu Beginn der Saison betonte er: Seine Personalkosten seien ebenfalls gestiegen und würden sich aufgrund der Mindestlohnerhöhung auch noch weiter erhöhen (wir berichteten).

Grundsätzlich hängen Bierpreise im Stadion von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen zum Beispiel auch Einkaufspreis, Örtlichkeit und Mengenabnahme. In Duisburg steht häufig nicht nur der Bierpreis in der Kritik. Vor allem bei gut besuchten Spielen gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Ärger, weil sich vor den Bierbuden Staus gebildet hatten.

Der MSV geht indes einer ungewissen Zukunft entgegen. Um dem Tabellenkeller zu entkommen, müssen die Zebras in den nächsten Spielen dringend siegen. Doch am Samstag erwarten die Meidericher ausgerechnet den Lokalrivalen Rot-Weiss Essen. Das Derby sorgt schon im Vorfeld für Ärger: Am Wochenende platzierten Essener Anhänger erste Provokationen auf Duisburger Stadtgebiet.

