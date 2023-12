Renate und Reiner Rinkau am Grab der Mutter auf dem Waldfriedhof in Duisburg. Sie ärgern sich darüber, dass die Wirtschaftsbetriebe teuren Grabschmuck abgeräumt und in Container geworfen haben.

Duisburg-Wanheimerort Auf dem Waldfriedhof hat die Stadt massenhaft Grabgestecke entsorgt – sehr zum Ärger der Angehörigen. Ist die Maßnahme übertrieben?

Seit zwölf Jahren kommen Renate und Reiner Rinkau regelmäßig auf den Waldfriedhof. Hier, auf dem weitläufigen Areal in Duisburg-Wanheimerort, haben Renates Vater und auch ihre Mutter ihre letzte Ruhe gefunden. „Sie haben sich damals selbst für ein Wiesengrab entschieden. Da müsse man nichts groß machen, haben sie immer gesagt“, erzählt die 62-Jährige.

Alle Blumen, die sie und andere Angehörige zum Gedenken aufgestellt hätten, seien von den Gräbern entfernt worden, bemängeln Renate und Reiner Rinkau. Foto: STEFAN AREND / Duisburg

Tatsächlich waren sie und ihr Mann stets zufrieden mit der Entscheidung der (Schwieger)Eltern. Doch jetzt sind Reiner und Renate Rinkau sauer: Denn alle Blumen, die sie und andere Angehörige zum Gedenken aufgestellt hätten, seien von den Gräbern entfernt und von den Wirtschaftsbetrieben achtlos „in den Müllcontainer gekloppt“ worden.

Waldfriedhof Duisburg: Blumen und Gestecke im Müllcontainer entdeckt

„Wir haben unseren Augen nicht getraut, als wir in den Abfall geschaut haben: Da lag der gesamte Grabschmuck, die Blumen teils noch in den typischen grünen Vasen“, beschreibt Renate Rinkau kopfschüttelnd.

Nicht nur sie habe sich geärgert. Auch eine ältere Dame hätte fassungslos am Grab ihrer Tochter gestanden. „Die Oma hat fast geweint. Sie hat die Welt nicht mehr verstanden.“ Die Rinkaus macht das wütend. „Schließlich sind solche Gestecke ja auch teuer. Wahrscheinlich hat die Dame sie vorne in der Friedhofsgärtnerei für viel Geld gekauft – eine Unverschämtheit.“

Blick in den Müllcontainer: Blumen, Kerzen und andere Deko-Elemente wurden entsorgt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Sind die Wirtschaftsbetriebe mit der Aufräumaktion übers Ziel hinausgeschossen? Fakt ist: Die sogenannten „Sargrasenwahlgräber“, zu denen auch die Grabstätte der Rinkaus gehört, werden für diejenigen Duisburger und Duisburgerinnen angeboten, die über die Jahre keinen großen Pflegeaufwand betreiben wollen. Denn die Rasenfläche, unter denen die Gräber liegen, wird von den Wirtschaftsbetrieben gepflegt.

Das ist praktisch, aber es gibt auch spezielle Vorschriften: So dürften sowohl auf den Baumwahlgrabstellen als auch auf den übrigen Rasen- bzw. Wiesengrabstätten offiziell „keine Gestecke, Blumen oder andere Gegenstände abgelegt werden“, wie Volker Lange von den Wirtschaftsbetrieben erläutert. Für die Ablage von Blumen, Kerzen und anderen Elementen gebe es extra Ablageflächen.

Reiner und Renate Rinkau ist das bekannt. Trotzdem sei ihr Grabschmuck noch nie im Müll gelandet. „Normalerweise durften die Blumen und Gestecke immer bis nach Weihnachten stehen bleiben und wurden danach an der Sammelstelle abgestellt – und nicht einfach entsorgt.“

Wirtschaftsbetriebe: Unzulässiger Schmuck wird entsorgt

Volker Lange bestätigt das: In der Vergangenheit sei unzulässiger Schmuck regelmäßig auf die Ablageflächen gestellt worden. Nach Allerheiligen hätten sich aber auf den Gräbern so viele „Ablagen“ befunden, dass man die Grabstätten „beräumt“ habe. „Auch weil die Blumen sich schon überwiegend in verwelktem Zustand befanden.“

„Wir haben unseren Augen nicht getraut, als wir in den Abfall geschaut haben: Da lag der gesamte Grabschmuck, die Blumen teils noch in den typischen grünen Vasen“, beschreibt Renate Rinkau. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hinzukomme, dass viele Angehörige den Schmuck, den die Mitarbeiter wegräumen und an den Sammelstellen ablegen würden, immer und immer wieder auf die Gräber zurückstellen würden. Bei den Wirtschaftsbetrieben führe dies zu großem Unmut, beschreibt Lange. „Wir haben den Anspruch und die Verpflichtung, die Wiesengräber in einem ordentlichen Pflegezustand zu erhalten. Aber dies ist auf einigen Flächen nicht mehr möglich.“

Benachteiligt werden diejenigen, die sich an die Regeln halten

Seit einem Jahr seien deswegen sogar in einigen Bereichen des Friedhofs keine Pflegedurchgänge mehr durchgeführt worden. „Das benachteiligt dann natürlich diejenigen, die sich an die Regeln halten“, so Lange.

Für alle Familien, die auf Grabschmuck nicht verzichten wollten, hat er einen Rat: Für sie bestehe die Möglichkeit, normale Wahl- oder Reihengrabstätten zu wählen. „Diese gehen für den Nutzungszeitraum in die Pflege der Angehörigen über.“ Und: Blumen und andere Deko-Elemente seien hier erlaubt.

>> Verschiedene Grabarten für alle Bedürfnisse

Auf den Duisburger Friedhöfen gibt es mehrere verschiedene Grabarten, die auf www.duisburg-friedhof.de/grabarten zusammengefasst und beschrieben sind.

Neben traditionellen werden auch naturnahe Grabarten angeboten, die für die Angehörigen weitgehend pflegefrei sind, da die Pflege die Wirtschaftsbetriebe Duisburg übernehmen. Sammelstellen in den jeweiligen Friedhofsbereichen bieten Platz für Blumen und Kerzen.

Zudem können Angehörige auch Urnenbestattungen buchen. „Denn während früher traditionell Erdbestattungen bevorzugt wurden, machen Feuerbestattungen heute einen Anteil von 70 Prozent aus“, erläutern die Wirtschaftsbetriebe.

