Testlauf für Anti-Terror-Poller steht bevor

Bei einem langjährigen Duisburger Problem zeigt sich nun ein Silberstreif am Horizont. Oder passender gesagt: ein Silberpfahl. Denn in nicht allzu ferner Zukunft sollen die versenkbaren Anti-Terror-Poller, welche die Menschen in der Innenstadt vor Attacken mit Fahrzeugen schützen sollen, endlich in Betrieb gehen. Über drei Jahre nachdem der Rat 2017 den Einbau der Sperren per Dringlichkeitsbeschluss abgesegnet hat.

Zufahrten werdenper Videokamera überwacht

Die Steuerungsanlage mit Videokamera ist zwar noch nicht in Betrieb, aber die Aufkleber pappen bereits seit Wochen auf den Kästen. Foto: FOTO: U.SAAL

Seit mehreren Wochen pappt bereits auf den Schaltgehäusen für die Steuerung der versenkbaren Stahlpoller der Hinweis: „Achtung Einzelabfertigung! Poller fährt nach jedem Fahrzeug automatisch hoch!“ Auch sind inzwischen die Kameras verbaut, die den weiteren Hinweis „Achtung! Videoüberwachung“ stützen. Ihr Funktion indes erfüllen derzeit weder Poller noch Steuerung. An der Königstraße, Ecke Mercatorstraße musste zudem unlängst noch ein Teilstück zwischen und um die Sperren herum neu gepflastert werden. Diese Arbeiten neigen sich aber sichtlich dem Ende zu.

Ortstermin mit allen Akteuren

Bevor die Gesamtanlage, die 10 Zufahrten zur City mit 139 feststehenden und 16 versenkbaren Pollern absichert, in Betrieb genommen werden kann, stehe zunächst noch ein Testlauf an, teilt Stadtsprecher Malte Werning auf Anfrage der Redaktion mit. Dazu werde in der ersten Novemberwoche „ein Ortstermin mit verschiedenen Akteuren stattfinden, bei dem die einzelnen Details zur Dauer und Terminierung des Testlaufs festgelegt werden.“ Werning: „Wenn tatsächlich alles erfolgreich getestet wurde und hoffentlich reibungslos funktioniert, steht einer gemeinsamen Inbetriebnahme aller beweglichen Poller nichts mehr im Weg.“

Regulär werden die versenkbaren Stahlpoller dann hochgestellt sein und die Einfahrt von Pkw oder LKW in die Fußgängerzone verhindern. Geschäfte und Märkte in der Innenstadt werden dann, laut Werning, nur über die Zufahrten an den Standorten Königstraße/Ecke Mercatorstraße, Landgerichtstraße und Kuhstraße/Ecke Steinsche Gasse beliefert werden können. Zu den festgelegten Lieferzeiten täglich von 6 bis 12 Uhr sowie von 19 bis 22 Uhr. „Von 12 bis 19 Uhr werden aber auch diese Poller hochgefahren“, sagt Werning. „Natürlich können die Zufahrtzeiten auch flexibel angepasst werden, wenn zum Beispiel Veranstaltungen in der Innenstadt stattfinden.“

Die aktuellen Informationen, auch über die Ein- und Ausfahrtberechtigung für Anwohner oder etwa Schwerbehinderte, gibt es auf der neuen Website der Stadt unter www.duisburg.de/pollersystem.