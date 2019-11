Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Terrorpoller noch nicht fertig

Auf dem Weihnachtsmarkt fehlen noch immer einige der versenkbaren Anti-Terrorpoller.

Die Hohe Straße ist immerhin sicher: sieben feste, versenkbare Poller schützen sie vor Lkw. Auch an der Obermauerstraße (an der Eisfläche) sind sie verbaut.

Am Riesenrad stehen noch die rot-weißen Betonpfeiler, die freundlich betrachtet an Zuckerstangen erinnern. An der Mercatorstraße sind auch noch nicht alle Poller fest installiert. Dort stehen mobile Sperren.