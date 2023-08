Auf der alten Rheinbrücke in Duisburg gilt auch nach der Wiegeanlage Tempo 40. Diese Begrenzung soll aber bald aufgehoben werden.

Verkehr Tempo 40 auf der A 40 in Duisburg-Homberg: Das ist der Grund

Duisburg. Auf der A 40 in Duisburg gilt in der Wiegeanlage Tempo 40, seit einigen Wochen auch auf der Rheinbrücke. Warum das Tempolimit eingeführt wurde.

In der Wiegeanlage der A 40 in Duisburg-Homberg gilt seit der Eröffnung im November 2018 Tempo 40. Wer diesen Engpass überwunden hat, kann Richtung Essen wieder aufs Gas gehen, soweit es die feststehende Blitzanlage zulässt: Tempo 80 also.

Seit Wochen werden Autofahrer kurz vor der Radarfalle aber wieder ausgebremst, es gilt Richtung Essen auch hier Tempo 40. Warum?

Brandschaden auf der A 40 bremst Autos aus

Ursächlich ist ein Brandschaden, sagt Tobias Zoporowski, Sprecher der Autobahn GmbH. Etwa 50 Meter hinter dem Beginn der Rheinbrücke hat im Juni ein Auto gebrannt und die Fahrbahn beschädigt. Diese wurde dann von einer beauftragten Firma repariert. Der Asphalt bekam aber nicht genug Zeit zum Auskühlen und verformte sich mit den ersten Lastern, die darüber fuhren, erneut. „Die Reparatur war nicht zufriedenstellend, deshalb müssen wir noch mal ran“, sagt Zoporowski.

Es habe sich eine Kuhle gebildet und mit den Nachbesserungen sei die Firma erneut beauftragt worden. Wann sie das in Angriff nimmt, ist offen, so Zoporowski. Bis dahin gilt an dieser Stelle auf der A 40 weiterhin Tempo 40.

