Einen Glasfaseranschluss will die Telekom bis 2024 in jeden Duisburger Haushalt verlegen. Damit würden alle Duisburger über Breitbandanschluss und somit über schnelles Internet verfügen.

Schnelles Internet Telekom will Duisburgs weiße Flecken mit Glasfaser versorgen

Duisburg. Bei 22.500 Duisburgern läuft das Internet nur langsam. Die Telekom will die weißen Flecken per Glasfaser ans Breitbandnetz anschließen: bis 2024.

Schnelles Internet auch für die letzten weißen Flecken in Duisburg: Das ist das Ziel eines sogenannten Letter of Intent, den die Stadt Duisburg und die Telekom Deutschland GmbH jetzt unterzeichnet haben. Der Breitbandanschluss per Glasfasertechnologie soll bis November 2024 abgeschlossen sein.

Die Nachricht der Einigung zwischen Stadt und Telekom dürfte besonders die 22.500 Bürger freuen, bei denen das Internet bislang so langsam läuft, dass sie als unterversorgt gelten: Rund 4,5 Prozent der Duisburger sind davon betroffen, ihre Internet-Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei unter 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). In Winkelhausen zum Beispiel beträgt sie gerade mal zwei Mbit/s.

Telekom will ganz Duisburg an schnelles Internet per Glasfasernetz anbinden

32,4 Millionen Euro Fördergelder von Bund und Land stehen für den Breitbandausbau per Glasfasernetz zur Verfügung. Das Breitbandförderprogramm deckt laut Stadt aber nicht alle betroffenen Gebiete in Duisburg ab. Die Telekom erklärt sich mit dem Letter of Intent bereit, auch die übrigen Stadtgebiete ans Glasfasernetz anzubinden.

Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack (rechts) hat für die Stadt Duisburg eine Vereinbarung mit der Telekom (Regionalleiter Martin Philipp, Mitte, und Andreas Schulz, Leiter des Infrastrukturvertriebs West, links) abgeschlossen, die weißen Flecken in Duisburg ans Glasfasernetz und damit an schnelles Internet anzubinden. Foto: Uwe Köppen / Stadt Duisburg

Stadtdirektor und Digitalisierungsdezernent Martin Murrack bezeichnet die Einigung mit der Telekom als wichtigen Schritt dazu, „dass alle Duisburger einen Zugang zum Turbo-Internet erhalten und damit die Chancen und das Angebot der Digitalisierung optimal nutzen können.“ Der Ausbau des schnellen Internets ist Voraussetzung für ein effektives Arbeiten im Homeoffice, für Homeschooling oder die Nutzung von Streaming-Diensten.

