„Teddy gönnt Dir!“: Duisburgerin im Duell in Pro-Sieben-Show

Kimberly Kamminga aus Duisburg ist am Donnerstag, 10. Dezember, in der Pro-Sieben-Show „Teddy gönnt Dir!“ auf Pro Sieben zu sehen.

Duisburg. Kimberly Kamminga aus Duisburg fordert in einer Pro-Sieben-Show Multitalent Teddy Teclebrhan heraus – zu sehen am 10. Dezember ab 20.15 Uhr.

Er gilt als der lustigste Wettkämpfer im deutschen TV. Den Ruf hat sich Multitalent Teddy Teclebrhan im September 2019 mit einer historisch bescheidenen Leistung in der Pro-Sieben-Show „Schlag den Star“ erworben. Im Promi-Duell gegen den Sänger Max Mutzke verlor er deutlich, aber nicht seinen Humor. Dass Teclebrhan mit viel Spaß zu jedem Wettbewerb antritt und gerne mal Fünfe gerade sein lässt, beweist er in seiner eigenen aktuellen Show mit Steven Gätjen als Moderator und insgesamt zehn Spielrunden auf Pro Sieben. In der zweiten Runde von „Teddy gönnt Dir!“ am Donnerstag, 10. Dezember, ab 20.15 Uhr ist auch Kimberly Kamminga aus Duisburg dabei.

Die 28-Jährige gehört zu den Kandidaten aus dem Publikum, die Teclebrhan herausfordern. Entscheidet sie das Duell für sich, darf sie sich über mindestens 1000 Euro freuen. Die Duisburgerin arbeitet als Autoverkäuferin, die Musik, Tanzen und Stand-up-Comedy zu ihren Hobbys zählt.

Duisburgerin verkauft Autos, liebt Musik, Tanzen und Stand-up-Comedy

Warum nimmt sie an der Show teil? „Weil ich sowas noch nie gemacht habe und ich das ultraspannend finde“, sagt Kimberly Kamminga, die gleich mal eine Kampfansage an Teddy richtet: „Mach dich mit mir gefasst auf Runde zwei von ,Schlag den Star’ – hat ja nicht so gut geklappt beim ersten Mal!“

Was sie bei einem Sieg gegen Teclebrhan mit den 1000 Euro machen würde, weiß sie gar nicht so genau. Wobei: „Viel Trinkgeld geben, wenn ich Essen bestelle“, so die 28-Jährige. „Das ist in diesen Zeiten eine gute Sache.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]