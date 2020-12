„Teddy gönnt Dir!“: Duisburgerin geht in TV-Show leer aus

Duisburg. Die Duisburgerin Kimberly Kamminga ist in der Pro-Sieben-Show „Teddy gönnt Dir“ leider leer ausgegangen. So lief ihr Duell am Donnerstagabend.

Die Duisburgerin Kimberly Kamminga ist in der Pro-Sieben-Show „Teddy gönnt Dir!“ am Donnerstagabend leider leer ausgegangen. Im Duell „The Singer takes it all“ gegen das TV-Multitalent Teddy Teclebrhan mussten beide deutschsprachige Liedtexte den richtigen Interpreten zuordnen. Am Ende verlor die 28 Jahre alte Automobilverkäuferin, die Musik, Tanz und Stand-Up-Comedy zu ihren Hobbys zählt, mit 2:4 und verpasste die 1000-Euro-Siegprämie.

Teclebrhan hat sich den Ruf des lustigsten Wettkämpfer im deutschen Fernsehen erworben. Grund war seine mehr als bescheidene Leistung im September 2019 in der Pro-Sieben-Reihe „Schlag den Star“. Im Promi-Duell gegen den Sänger Max Mutzke unterlag Teclebrhan klar, war aber mit ordentlich Spaß bei der Sache.

„Teddy gönnt Dir“: Duisburgerin gehörte zu Kandidaten

Dies ist aktuell in seiner eigenen Show nicht anders. Der Entertainer tritt in mehren Spielrunden gegen Kandidaten aus dem Publikum an.

