Team-Walk: Noch Anmeldungen fürs Wander-Event möglich

Der Team-Walk kommt am Donnerstag, 25. Mai, nach Duisburg an die Regattabahn. Premiere hatte das Event 2022 in Essen am Baldeneysee (im Archivbild).

Duisburg. Ein Wander-Event feiert Donnerstag in Duisburg Premiere: Welche Idee hinter dem Team-Walk steckt und was Teilnehmer an der Regattabahn erwartet.

All diejenigen, die den Sportskanonen in der Firma immer ein wenig neidisch hinterhergeschaut haben, wenn die zum Firmenlauf aufgebrochen sind, können nun aufatmen. Jetzt gibt es auch für Sportinvaliden und Gelegenheitsjogger die Möglichkeit, sich im Kreise der Freunde und Kollegen einen richtig schönen und gemütlichen Tag an der frischen Luft zu machen. Am Donnerstag, 25. Mai, organisiert Bunert an der Regattabahn ein kunterbuntes Wanderspektakel für alle Fitnesslevel: den ersten Duisburger Team-Walk.

Die Strecke beträgt neun Kilometer, es wird keine Zeit genommen, und auf der Hälfte der Strecke gibt es Kaffee und Kuchen von Döbbe. „Wir organisieren ja normalerweise die Firmenläufe und haben uns irgendwann gedacht, dass diese Atmosphäre und das tolle Gefühl auf der Strecke und im Ziel nicht nur etwas für Sportler ist“, erklärt Christian Hengmith, Geschäftsführer bei Veranstalter Bunert Events. Deshalb hat die Eventorganisation ihre gesamte Logistik inklusive Anfeuerern, Sambatrommlern, Cateringständen und dem bewährten und erprobten Partyfeeling zusammengepackt und wird am Donnerstag für gute Stimmung bei den Wanderern sorgen.

Team-Walk-Tour in Duisburg: Dreieckswiese der Regattabahn ist Start und Ziel

Feuertaufe für das Team-Walk-Format war im vergangenen Jahr in Essen am Baldeneysee. Dort tummelten sich 1500 gut gelaunte Genusswanderer, die überhaupt keine Lust auf Geschwindigkeitsrekorde oder sportliches Wettmessen hatten, sondern einfach nur die gute Laune in der Gruppe genießen wollten.

„Gerade nach Corona und dem ganzen Homeoffice sind diese Team-Building-Maßnahmen wieder wichtig geworden. Deshalb bieten wir dieses Event an, um alle mit ins Boot zu nehmen, nicht nur die Jogger“, erklärt Hengmith.

Es gibt zwar einen Startschuss, aber keine Zeitmessung. Foto: Bunert Events GmbH

Start und Ziel ist an der Dreieckswiese der Regattabahn. Dort gibt es leckeres Catering (selbstverständlich auch für Besucher), einige Stände von Sponsoren und auch einen Bierwagen für diejenigen, die lieber gleich im Ziel bleiben wollen, um die Sohlen zu schonen.

Alle anderen machen sich bestens ausgerüstet mit Team-Shirts, Startpaket vom Veranstalter und Wanderkarte auf den Weg. Die Strecke ist eben und meist asphaltiert und schlängelt sich am Wambachsee (6-Seen-Platte) vorbei durchs Grüne. Verlaufen kann sich niemand; wer möchte, kann sich die Strecke aufs digitale Endgerät herunterladen.

Wellenstarts ab 17.30 Uhr und After-Walk-Party

Mitmachen kann jeder, egal, ob Firmen, Freunde-Gruppen oder auch Einzelpersonen. Bisher sind rund 500 Leute angemeldet, aber auch spät Entschlossene können sich noch registrieren und mit auf die Strecke gehen. Die Anmeldegebühr beträgt 23,50 Euro.

Die Eventfläche öffnet um 15.30 Uhr, die ersten Starts sind ab 17.30 Uhr geplant. „Wir machen ein paar Wellenstarts, damit sich das Feld nicht so sehr knubbelt“, erklärt der Cheforganisator. Und damit es auf der Strecke nicht langweilig wird, verspricht Hengmith viele Überraschungen, Abwechslungen und eine eigene Trommelgruppe, die die Walker so richtig in Stimmung bringen werden.

Nach dem Ziel-Finish, der wohlverdienten Medaillen- und Urkunden-Übergabe geht es direkt weiter mit der After-Walk-Party. Ein DJ sorgt für entspannte Sommerstimmung, während die Wanderer in aller Ruhe ihre Erlebnisse auf der Strecke diskutieren oder neue und alte Freundschaften vertiefen dürfen.

Wer noch mitmachen möchte – findet alle Informationen unter www.teamwalk-tour.de.

>> TARGOBANK-FIRMENLAUF AM 10. AUGUST IN DER INNENSTADT

Die Bunert Event-Agentur veranstaltet auch den Targobank-Run, auch bekannt als Duisburger Firmenlauf. Dieser lockt am 10. August wieder in Innenstadt.

Bisher sind 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 130 Firmen angemeldet – es gibt noch freie Startplätze.

Der Firmenlauf findet bereits zum 16. Mal statt. Anmeldungen sind möglich auf www.targobank-run.de.

