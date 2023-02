Die Polizei hat in Duisburg einen mutmaßlichen Taxi-Räuber gefasst.

Serien-Räuber Taxi-Räuber: Polizei Duisburg fasst Serientäter in Hochfeld

Duisburg. Er bedrohte Taxi-Fahrer mit dem Messer und forderte Geld: Die Polizei hat in Duisburg einen Serientäter gefasst. So ging der 23-Jährige ins Netz.

Gleich dreimal wurden Taxifahrer in Duisburg im November und Dezember 2022 Opfer eines Serienräubers. Nun hat die Polizei den Verantwortlichen offenbar ermittelt: Es soll sich um einen 23-Jährigen handeln, der der Polizei bereits am Silvestertag im Bereich der Bushaltestelle Tiergartenstraße in Hochfeld ins Netz ging. Da hatte er binnen kurzer Zeit zwei Frauen ausgeraubt.

Bei seinen Taxi-Taten in der Vorweihnachtszeit soll der Verdächtige immer gleich vorgegangen sein: Er stieg in Hochfeld oder im Rotlicht-Viertel ins Taxi und nannte sein Ziel. Zum Ende der Fahrt zückte er ein Messer, bedrohte den Fahrer oder die Fahrerin und forderte Geld. In zwei Fällen flüchtete er mit Beute.

Nach der dritten bekannten Tat am Montag, 19. November, veröffentlichten die Ermittler des Kriminalkommissariats bei der Suche nach dem Taxi-Räuber ein Phantombild.

Taxi-Überfälle in Duisburg: 23-Jähriger bleibt in Untersuchungshaft

Nach der Festnahme am letzten Tag des Jahres 2022 erkannten die Ermittler der Kripo schnell den Zusammenhang zwischen den Überfällen auf die Taxen und dem 23-Jährigen. Unter anderem passte die Täterbeschreibung genau auf den jungen Mann.

Während der 23-Jährige in Untersuchungshaft saß, ermittelten die Beamten weiter. Sie zeigten den Taxifahrern Fotos des Verdächtigen – und die erkannten ihn sofort wieder. Laut Polizei erhärtete sich durch die Auswertung von Spuren aus einem sichergestellten Taxi der Tatverdacht gegen den Mann.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Er bleibt nun weiter in U-Haft. Wegen der fünf Raubüberfälle muss er sich vor Gericht verantworten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg