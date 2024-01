Tausende Euro mit fremder Karte gezogen – Fotos der Täter

Duisburg/Köln/Bonn Ein Trio hat einem 90-Jährigen die EC-Karte gestohlen und dann in Bonn, Köln und Duisburg Tausende Euro abgehoben. Dabei wurden die Täter gefilmt

Mit einer gestohlenen EC-Karte haben Unbekannte in Duisburg, Köln und Bonn im November Tausende Euro abgehoben.

Wie die Bonner Polizei nun bekannt gab, hatten die Täter einem 90-Jährigen die Karte am 25. November in einer Bankfiliale in Bad Godesberg gestohlen und zuvor seine PIN ausgespäht.

Anschließend hoben zwei Männer und eine Frau mit dieser Karte mehrfach Geld ab. Dabei wurden sie allerdings von Kameras gefilmt. Das Bildmaterial hat die Kripo Bonn nun veröffentlicht und bittet um Hinweise zu dem Trio. Informationen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 16 unter 0228 15 0 und per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Die Kripo sucht nach diesen beiden Männern... Foto: WAZ

....und nach dieser Komplizin. Foto: WAZ

