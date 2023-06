Die Polizisten stellten zwei Männer in Duisburg-Hochheide. Wo stecken ihre Kontrahenten? (Archivbild)

Fahndung Tat im Drogenmilieu: Szenen wie im Tatort-Krimi in Duisburg

Duisburg. Vier Männer aus dem Drogenmilieu haben sich in Duisburg eine Auseinandersetzung geliefert. Polizei findet Tüte mit einem Kilogramm Marihuana.

Es klingt nach einer Szene aus einem Tatort-Krimi: Vier Männer aus dem Drogenmilieu haben sich am Mittwochabend in Duisburg-Hochheide eine Auseinandersetzung geliefert. Die Kripo ermittelt.

Am Montag gab die Polizei Details zu dem Fall von Mittwoch bekannt: Gegen 20 Uhr laufen zwei junge Männer davon, als sie an der eher ruhigen Kronenstraße Polizeiautos erblicken. Die Polizisten stellen den 23-Jährigen und den 28-Jährigen dennoch. Auffällig: Beiden jungen Männern tränen die Augen, einer von ihnen hat sogar eine Platzwunde am Kopf.

Das Duo berichtete: Am Eingang des nahen Parks seien sie von zwei Unbekannten attackiert worden. Die Angreifer seien in einem weißen VW mit Dortmunder Kennzeichen vorgefahren. Hinter der Windschutzscheibe habe ein eingeschaltetes Blaulicht gelegen.

Aus noch unbekannten Gründen entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den Kontrahenten. Sie seien dabei mit Pfefferspray verletzt worden, berichteten die beiden Männer. Der 28-Jährige schilderte, dass man ihm außerdem mit einer Schusswaffe gegen den Kopf geschlagen habe.

Tat in Duisburg-Hochheide: Fahndung nach zwei jungen Männern

„Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der 28-Jährige eine große schwarze Tüte aus der Beifahrerseite des VW holte und in dem Audi des 23-Jährigen verstaute“, schreibt die Polizei am Montag. Die Frau will außerdem Schüsse gehört haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsuchen Polizisten am Tatabend den Audi. Im Kofferraum finden sie eine schwarze Tüte. Gefüllt ist sie mit einem Kilogramm Marihuana. In der Wohnung der beiden jungen Männer stellen die Beamten weitere Drogen sicher.

Der 23-Jährige und der 28-Jährige müssen sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die Ermittlungen laufen weiter. Nach den Unbekannten aus dem Dortmunder VW fahnden die Ermittler. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 24 unter 0203 280 0 entgegen.

