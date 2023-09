Gewinnspiel Taschenlampenkonzert in Duisburg – 1 x 4 Tickets zu gewinnen

Duisburg. Familien aufgepasst: Wir verlosen Eintrittskarten für das Taschenlampenkonzert im Landschaftspark Duisburg-Nord. Zum Gewinnspiel.

Wir verlosen 1 x 4 Eintrittskarten für das Taschenlampenkonzert in der spektakulären Kulisse des Landschaftsparks Duisburg-Nord. Am Samstag, 7. Oktober, hören die mit Stirn- und Taschenlampen, Leuchtstäben, Fahrradlampen oder Girlanden ausgestatteten Kinder und Erwachsenen swingende, fröhliche Mitmachmusik von Rumpelstil.

■ Hier geht’s direkt zum Gewinnspiel.

Das Gewinnspiel endet am 3. Oktober. Der Gewinner/die Gewinnerin wird am 4. Oktober per E-Mail benachrichtigt.

Das Taschenlampenkonzert in der Gießhalle des Landschaftsparks beginnt um 18.30 Uhr, also noch bei Tageslicht, aber nur eine Stunde später soll es dämmern. Lampen und Lichter nicht vergessen! Infos zum regulären Ticketverkauf gibt es hier.

