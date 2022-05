Banken Targobank in Duisburg mit 45.400 Kunden: Jahr 2021 in Zahlen

Duisburg. Die Targobank, die in Duisburg ein Kundencenter mit 2000 Mitarbeitern führt, hat ihre Geschäftszahlen für Duisburg und das Jahr 2021 präsentiert.

Die Targobank, die in Duisburg ein Kundencenter mit 2000 Mitarbeitenden führt, blickt trotz erheblicher wirtschaftlicher Herausforderungen – allen voran die Corona-Pandemie und die steigende Inflation – laut eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Wie das Institut mitteilt, betreute die Bank in Duisburg zum 31. Dezember insgesamt 45.400 Kundinnen und Kunden.

„War der Start ins Jahr 2021 noch stark von der Pandemie belastet, erholte sich die Geschäftstätigkeit ab der Jahresmitte in breitem Umfang“, resümiert Dirk Volk, Vertriebsdirektor in Duisburg. Die Filiale mit der Möglichkeit der Vor-Ort-Beratung sei dabei der bedeutendste Vertriebsweg für die Bank gewesen. Entgegen dem Branchentrend suche das Bankinstitut bundesweit neue Mitarbeiter, auch Quereinsteigende sollen eine Chance haben, heißt es in der Mitteilung.

Wachstum bei Krediten und im Wertpapiergeschäft

Als stabil erwies sich im Geschäftsjahr 2021 insbesondere das Kreditgeschäft. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 belief sich das Kreditvolumen in Duisburg auf 179 Millionen Euro. Auch im Wertpapiergeschäft setzte sich der Wachstumstrend des Vorjahres fort und sorgte für einen Anstieg des Depotvolumens auf 128 Millionen Euro. Zu beobachten sei auch ein steigendes Interesse an nachhaltigen Fonds, also an Wertpapieren, die laut Einschätzung der Targobank „nicht nur Rendite bringen, sondern auch ökologischen und sozialen Werten Rechnung tragen“. Vergleichswerte aus dem Vorjahr nennt das Bankinstitut nicht.

