Tanz und Kreatives: Ferienangebote für Duisburger Teenager

Duisburg-Neudorf. In drei Workshops können sich Duisburger Teenager in den Bereichen Tanz, Graffiti und Bildende Kunst ausprobieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

In den Sommerferien finden drei einwöchige Workshop-Angebote in den Bereichen Tanz, Graffiti, Rap und Bildender Kunst in der Tanzwerkstatt Ulla Weltike statt. Fantasie, Kreativität und die Freude an der tänzerischen Bewegung und kreativen Schaffenskraft stehen dabei im Mittelpunkt. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren können im einwöchigen Tanz-Workshop „Substanz“ vom 26. Juni bis zum 2. Juli ein Stück zu Themen wie Freundschaft, Einsamkeit, Jugend und Erwachsenwerden einüben und in der Kulturkirche aufführen.

Im einwöchigen Performance-Workshop „Moving Place“ vom 10. bis zum 16. Juli setzen sich die jungen Menschen mit den Folgen des Klimawandels auseinander und erfinden eine Open-Air-Tanzperformance zum Thema: Zukunft, Klimawandel und Zeitenwende. Beim Kunst-Graffiti-Rap-Poetry-Workshop „Inbetween“ können die Kinder ihre sprühende Fantasie in Texte, Graffiti-Bilder, Rap-Songs, Malereien und Zeichnungen umwandeln und öffentlichkeitsstark präsentieren.

Duisburger Jugendliche führen Einstudiertes später auf

„Kinder und Jugendliche sollen dabei unterstützt werden, Freizeitangebote im Bereich der kulturellen Bildung, insbesondere in den Ferien wahrzunehmen, um Versäumtes nachzuholen“, sagt der Duisburger Künstler Max Bilitza, der zahlreiche Partner mit ins Boot geholt hat. Gemeinsam mit der Schulkulturkontaktstelle, Spielkorb, Roten Kreuz, Kulturrucksack NRW, der Tanzwerkstatt Ulla Weltike und der Stiftung Brennender Dornbusch ist es gelungen, ein besonderes Ferienprogramm für Kinder kostenfrei anzubieten.

Die Workshops bringen Tanz und Performance, Slam-Poetry und Graffiti-Kunst zusammen. Bei allen Angeboten sind (noch) Plätze frei. Geprobt wird in der Tanzwerkstatt Ulla Weltike (Grabenstraße 93). Nähere Infos gibt es bei Max Bilitza unter der Rufnummer 0179 20 42 33 2 oder per Mail unter: maximilianbilitza@gmail.com.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Für einen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

