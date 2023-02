2019 gingen Frauen und Mädchen zuletzt in Duisburg auf die Straße und tanzten unter dem Motto One Billion Rising gegen Gewalt gegen Frauen.

Duisburg Tanz-Demo: One Billion Rising gegen Gewalt an Frauen

Duisburg. Mit der Tanzdemo „One Billion Rising“ wird am Dienstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen protestiert – in Duisburg erstmals an zwei Standorten.

„One Billion Rising“, die Tanzdemo gegen Gewalt an Mädchen und Frauen, findet nach zweijähriger „Online-Pause“ am Dienstag, 14. Februar, von 15 bis 16 Uhr wieder unter freiem Himmel statt. Unter dem Motto „Rise for Freedom“ wird „One Billion Rising“ an den schwebenden Gärten und vor dem Forum auf der Königstraße in der Innenstadt veranstaltet. Alle Duisburgerinnen und Duisburger sind aufgerufen, mitzutanzen.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Gemeinsam mit der Duisburger Sängerin Anja Lerch tanzen und singen Interessierte gemeinsam als Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Erstmalig beteiligt sich auch das ADTV Tanzhaus Duisburg und tritt mit einer Tanzgruppe auf. Zusätzlich dazu bietet das Tanzhaus bereits am Samstag, 11. Februar, ab 15 Uhr einen kostenlosen Flashmob-Workshop an, in dem die Choreographie des Tanzes „Break the chain“ eingeübt werden kann.

„One Billion Rising“: weltweite Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

„One Billion Rising“ (englisch für „eine Milliarde erhebt sich“) ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Die Tanz-Demo ist seit 2013 auch in Duisburg als fester Aktionstag im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen etabliert. Zwischen 300 bis 500 Menschen tanzten friedlich, solidarisch, nah und auch laut zusammen.

Im Jahr 2021 registrierte die Polizei insgesamt 872 Fälle von häuslicher Gewalt und damit einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren (2020: 1005). Eine Gewalttat endete beinahe tödlich, ein Mann hatte versucht, ein Haus explodieren zu lassen und so seine Frau umzubringen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung sind online abrufbar auf der Webseite der Stadt und auf der Facebookseite One-Billion-Rising-Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg