Am 25. Oktober wurde in Duisburg-Hochfeld die Tankstelle an der Rheinhauser Straße überfallen.

Ermittlungen Tankstellenüberfall in Hochfeld: Haupttäter (21) in U-Haft

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Hochfeld einen Ermittlungserfolg gemeldet. Offenbar waren drei Täter beteiligt.

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle an der Rheinhauser Straße in Hochfeld (wir berichteten) hat die Duisburger Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Ein mutmaßlicher Komplize ist jedoch weiter auf der Flucht.

Am Morgen des 25. Oktobers hatte ein maskierter Mann gegen 6 Uhr die Tankstelle betreten, dort zwei Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht und Bargeld erbeutet. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

In den Tagen nach der Tat werteten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 Material aus der Videoüberwachung aus und vernahmen Zeugen.

Überfall auf Tankstelle in Duisburg-Hochfeld: Drei Männer waren wohl beteiligt

So kamen sie zunächst einem 21-Jährigen auf die Spur. Er soll den Haupttäter unterstützt haben. In welcher Form er in den Überfall eingebunden gewesen sein soll, möchte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht öffentlich machen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der junge Mann wurde am 2. November vorläufig festgenommen. „Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wieder entlassen“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Wenige Tage später stellte sich der Hauptverdächtige (ebenfalls 21 Jahre alt) auf einer Polizeiwache. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Kripo hat jedoch Hinweise, dass die beiden jungen Männer einen weiteren Komplizen hatten. Nach einem 19-Jährigen fahndet sie nun.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg