Tankstellenräuber in Duisburg flüchten mit roter Tasche

Duisburg. Mit der Beute in einer roten Tasche flüchteten sie: Die Polizei sucht Räuber, die am Sonntag in Duisburg eine Tankstelle überfallen haben.

Räuber haben Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr eine Tankstelle in Duisburg überfallen, dann flüchteten sie mit einer roten Tasche. Nach Angaben der Polizei haben die beiden Unbekannten in einer Tankstelle an der Düsseldorfer Straße in der Nähe der Rheintörchenstraße von der Kassiererin Geld und Zigaretten gefordert.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Danach flüchteten sie Richtung Im Schlenk. Der Mann mit der roten Tasche soll einen grünen Parka und schwarze Schuhe getragen haben. Der Mittäter soll einen schwarzen Parka und eine graue Mütze angehabt haben. Zeugen, die die Tat oder die Flüchtenden beobachtet haben, können sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 melden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg