Tank eines Lasters aufgerissen - A42 zeitweise gesperrt

Duisburg. Die A42 in Duisburg war am Sonntagmittag nach einem Unfall zeitweise gesperrt. Aus einem aufgerissenen Lkw-Tank war Dieselkraftstoff ausgelaufen.

Die A 42 war am Sonntag in Höhe der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Dortmund zeitweilig gesperrt. Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Lkw gegen 13.15 Uhr war der Kraftstofftank des Lasters so aufgerissen, dass rund 200 Liter Diesel ausliefen und sich über alle drei Spuren verteilten.

Nach Angaben der Feuerwehr Duisburg gab es keine Verletzten. Die 35 Einsatzkräfte mussten aber den ausgelaufenen Kraftstoff mit Bindemittel abstreuen sowie mehrere Abwasserkanäle sichern.

Zur Unfallursachen laufen die Ermittlungen.

