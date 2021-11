TaM in Duisburg: Vorhang auf für „Rocky Horror Picture Show“

Das Musical „Rocky Horror Picture Show“ kommt 2022 für vier Tage ins Theater am Marientor in Duisburg.

Duisburg. Das Theater am Marientor in Duisburg kündigt ein Musical-Gastspiel für Ende April an. Dann sind wieder Strapse und Stilettos angesagt.

„Let’s do the time warp again” heißt es vom 28. April bis 1. Mai 2022 im Theater am Marientor Duisburg. Richard O’Brien‘s Musical „Rocky Horror Picture Show“ wird von BB Promotion präsentiert, so Theaterchef Wolfgang DeMarco. „Inszeniert unter dem Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien selbst, wird der unartigste Spaß, den man auf der Bühne erleben kann, so euphorisch vom Publikum gefeiert und enthusiastisch zelebriert wie kein anderes Musical der Welt“, so die Ankündigung. Und das bedeutet: Es sind wieder Strapse und Stilettos angesagt.“

Mit Hits wie „Sweet Transvestite“ nimmt die schrille Story um das junge, biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und den diabolischen Außerirdischen Dr. Frank’n’Furter ihren Lauf. Janet und Brad suchen nach einer Reifenpanne in einer regnerischen Nacht Hilfe bei den Bewohnern eines nahe gelegenen Schlosses. Doch statt der erhofften Gelegenheit zum Telefonieren, begegnet ihnen Figuren vom Planeten Transsexual aus der Galaxie Transylvania. In dieser Nacht erweckt Dr. Frank’n’Furter das vom ihm erschaffene blonde und muskelbepackte Retortenwesen Rocky zum Leben.

