TaM: Diese Kultfilme kommen als Musicals nach Duisburg

Duisburg. „Dirty Dancing“ ist eine der bekanntesten Liebesgeschichten überhaupt. Als Musical kommt sie und noch ein weiterer Kultfilm jetzt nach Duisburg.

Im Theater am Marientor (TaM) wird es in den kommenden Monaten besonders romantisch. Die Oscar-prämierten Kultfilme „Dirty Dancing“ und „Ghost – Nachricht von Sam“ kommen als Musicals in Duisburg zur Aufführung. Beide Werke haben eines gemein: In den Filmvorlagen spielt Patrick Swayze jeweils eine Hauptrolle.

Für Frühlingsgefühle sorgt im März das Musical „Ghost“, basierend auf dem Film von 1990. Die Show ist am 17. und 18. jeweils um 19.30 Uhr zu sehen beziehungsweise hören. Sie erzählt die Geschichte von Bildhauerin Molly, die bei einem heimtückischen Raubüberfall ihre große Liebe Sam verliert.

Musicals in Duisburg: „Ghost“ und „Dirty Dancing“ verzaubern noch heute

Während Molly in tiefer Trauer versucht, ihr Leben allein fortzusetzen, ist Sam als beschützender Geist in ihrer Nähe. „’Ghost’ steht für Romantik pur, für Vertrauen in das Leben auch wenn es schwer fällt, und den Glauben an das Gute, das das Böse überwindet“, werben die Veranstalter. Duisburg ist eine von 26 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in der die Produktion Halt macht.

„Ghost – Nachricht von Sam“ ist eine traurige Liebesgeschichte mit Thriller-Elementen. In Duisburg kommt sie als Musical im Theater am Marientor zur Aufführung. Foto: Nico Moser

Noch älter als der Film „Ghost“ ist „Dirty Dancing“ (1987). Vor allem der Soundtrack „(I’ve Had) The Time of My Life“ ist heute noch populär, aber auch die Liebesgeschichte zwischen der behüteten Teenagerin Frances „Baby“ Houseman und dem umschwärmten Tänzer Johnny Castle zieht Fans immer noch in ihren Bann.

Vorverkauf: Wo gibt es Tickets für „Dirty Dancing“ und „Ghost“?

Auch die Bühnenversion des Kultfilms ist ein absoluter Besuchermagnet: Seit der Premiere 2004 haben sich weltweit bereits über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Stück mitreißen lassen. Die neue Überarbeitung kommt zwischen dem 6. und 10. Juni an allen fünf Tagen (jeweils 19.30 Uhr) nach Duisburg.

Tickets für „Ghost – Nachricht von Sam“ und „Dirty Dancing“ gibt es in verschiedenen Preiskategorien ab 59,95 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Weitere Informationen zu den Musicals und die Möglichkeit zum Ticketkauf gibt es auf der Webseite des TaM, www.tam.theater.

