Tage der offenen Tür am Hildegardis

Das Hildegardis-Gymnasium, Realschulstraße 11, lädt Viertklässler mit ihren Eltern am Samstag, 23. November, von 9 bis 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Den gibt es auch am Freitag, 10. Januar, von 15 bis 18 Uhr. Zusätzlich bietet das Hildegardis am Mittwoch, 27. November, ab 19 Uhr einen Elternabend an.

An der Schule werden Jungen und Mädchen bis zum Beginn der Oberstufe in getrennten Klassen unterrichtet. So sei eine optimale Förderung möglich.

Generell sei es ein Anliegen, christliche Werte und Feste in den Schulalltag zu integrieren und zu leben.

Die Fach- und Klassenräume sowie das Selbstlernzentrum wurden beziehungsweise werden zudem mit Beamern und mehr PCs ausgestattet. Einen Tabletwagen sowie drei Smartboards gibt es seit Beginn des Schuljahres. Schwimm- und Sporthalle werden saniert.