Tag der Modelleisenbahn in Duisburg geplant – alle Infos

Duisburg. In Duisburg findet Ende November der Tag der Modelleisenbahn statt. Privatleute und Vereine zeigen am Wochenende ihre Eisenbahnanlagen im Museum.

Im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt an der Apostelstraße 84 in Ruhrort findet am Samstag und Sonntag, 27. und 28. November, zum vierten Mal der „Tag der Modelleisenbahn“ statt. Privatleute und Vereine zeigen an dem Wochenende ihre Eisenbahnanlagen und bieten Einblicke in das Hobby der Modelleisenbahner.

Außerdem gibt es beim Schiffsmodellbau ein breites Spektrum an Segel- und Motoryachten, Passagierschiffen, Binnenschiffen und Frachtschiffen zu sehen. Ein Modell der „Oscar Huber“ wird zum ersten Mal im Museum ausgestellt. Die Modellbauer, Dirk Seraphin und Thomas Wendt, werden den Radschleppdampfer dem Museum schenken, teilt die Stadt mit.

Ebenfalls werden Dampf- und andere Funktionsmodelle in Aktion gezeigt. In der Museumsbuchhandlung stehen zahlreiche Fachbücher über Modellbau von Eisenbahn und Schiffen zur Verfügung, außerdem Kataloge und Infohefte der Hersteller.

Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel – Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.binnenschifffahrtsmuseum.de.

