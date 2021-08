Tätersuche: Räuber schubst 58-Jährigen in Duisburg zu Boden

Duisburg. Ein Unbekannter hat in Duisburg-Bergheim einen 58-Jährigen geschubst und seine Brieftasche geraubt. Die Fahndung nach dem Mann läuft.

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in Duisburg-Bergheim einen 58-Jährigen überfallen.

Nach Polizeiangaben war der Fußgänger in Richtung der Tankstelle in Höhe Am Kreuzacker unterwegs, als der Täter in plötzlich von hinten schubste, sodass sein Portemonnaie hinten aus der Hosentasche fiel.

Der Mann schnappte sich die Brieftasche samt Bargeld und rannte davon. Der 58-Jährige zog sich bei dem Sturz auf den Boden leichte Verletzungen zu.

Überfall in Duisburg-Bergheim: Kripo sucht Täter

Die Kripo sucht nun nach dem Räuber, der laut Beschreibung zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung und weiße Nike-Schuhe trug. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

